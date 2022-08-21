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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять сотрудников МЧС ДНР - РИА Новости, 21.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/gorlovka-1811175024.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять сотрудников МЧС ДНР
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять сотрудников МЧС ДНР - РИА Новости, 21.08.2022
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять сотрудников МЧС ДНР
Пять сотрудников МЧС ДНР пострадали в воскресенье в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T23:30
2022-08-21T23:30
специальная военная операция на украине
в мире
мчс днр
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Пять сотрудников МЧС ДНР пострадали в воскресенье в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, говорится в сообщении ведомства.В 17.28 поступило сообщение о пожаре на улице Толстого в Центрально-Городском районе, после чего на место было направлено пожарно-спасательное подразделение.Отмечается, что на данный момент пострадавшие в удовлетворительном состоянии госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
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в мире, мчс днр, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, МЧС ДНР, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
23:30 21.08.2022
 
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять сотрудников МЧС ДНР

При обстреле Горловки со стороны украинских войск пострадали пять сотрудников МЧС ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Пять сотрудников МЧС ДНР пострадали в воскресенье в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, говорится в сообщении ведомства.
В 17.28 поступило сообщение о пожаре на улице Толстого в Центрально-Городском районе, после чего на место было направлено пожарно-спасательное подразделение.

"По прибытии было установлено горение трех гаражей и хозяйственной постройки в результате попадания взрывоопасного предмета. Как только пожарные приступили к ликвидации возгорания, ВФУ нанесли повторный артудар, в результате чего пострадали пять сотрудников МЧС ДНР", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на данный момент пострадавшие в удовлетворительном состоянии госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМЧС ДНРУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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