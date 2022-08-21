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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять сотрудников МЧС ДНР
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять сотрудников МЧС ДНР - РИА Новости, 21.08.2022
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять сотрудников МЧС ДНР
Пять сотрудников МЧС ДНР пострадали в воскресенье в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T23:30
2022-08-21T23:30
2022-08-21T23:30
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Пять сотрудников МЧС ДНР пострадали в воскресенье в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, говорится в сообщении ведомства.В 17.28 поступило сообщение о пожаре на улице Толстого в Центрально-Городском районе, после чего на место было направлено пожарно-спасательное подразделение.Отмечается, что на данный момент пострадавшие в удовлетворительном состоянии госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
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в мире, мчс днр, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, МЧС ДНР, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять сотрудников МЧС ДНР
При обстреле Горловки со стороны украинских войск пострадали пять сотрудников МЧС ДНР