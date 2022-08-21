https://ria.ru/20220821/gorlovka-1811175024.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять сотрудников МЧС ДНР

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять сотрудников МЧС ДНР - РИА Новости, 21.08.2022

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять сотрудников МЧС ДНР

Пять сотрудников МЧС ДНР пострадали в воскресенье в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T23:30

2022-08-21T23:30

2022-08-21T23:30

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Пять сотрудников МЧС ДНР пострадали в воскресенье в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, говорится в сообщении ведомства.В 17.28 поступило сообщение о пожаре на улице Толстого в Центрально-Городском районе, после чего на место было направлено пожарно-спасательное подразделение.Отмечается, что на данный момент пострадавшие в удовлетворительном состоянии госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20220820/doma-1810916306.html

украина

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в мире, мчс днр, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика