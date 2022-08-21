https://ria.ru/20220821/gorlovka-1811154459.html
Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до 12
Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до 12 - РИА Новости, 21.08.2022
Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до 12
Число пострадавших в результате обстрелов населенного пункта Горловка со стороны украинских войск увеличилось до 12, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T19:49
2022-08-21T19:49
2022-08-21T19:49
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
иван приходько
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728937102_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_69822337cdd169762064a92b30efedf7.jpg
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрелов населенного пункта Горловка со стороны украинских войск увеличилось до 12, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее мэр сообщал, что в результате обстрела со стороны украинских войск шесть мирных жителей получили ранения.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреливали Горловку, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220821/spetsoperatsiya-1810780084.html
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728937102_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ec9161ad12e7fb99207c201087d77355.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, иван приходько, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Украина, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до 12
Мэр Горловки Приходько сообщил об увеличении числа пострадавших при обстрелах города до 12