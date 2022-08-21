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Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до 12 - РИА Новости, 21.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/gorlovka-1811154459.html
Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до 12
Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до 12 - РИА Новости, 21.08.2022
Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до 12
Число пострадавших в результате обстрелов населенного пункта Горловка со стороны украинских войск увеличилось до 12, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T19:49
2022-08-21T19:49
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
иван приходько
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрелов населенного пункта Горловка со стороны украинских войск увеличилось до 12, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее мэр сообщал, что в результате обстрела со стороны украинских войск шесть мирных жителей получили ранения.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреливали Горловку, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220821/spetsoperatsiya-1810780084.html
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, иван приходько, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Украина, Вооруженные силы Украины
19:49 21.08.2022
 
Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до 12

Мэр Горловки Приходько сообщил об увеличении числа пострадавших при обстрелах города до 12

© РИА НовостиПоследствия обстрела Горловки со стороны украинских войск
Последствия обстрела Горловки со стороны украинских войск
© РИА Новости
Последствия обстрела Горловки со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрелов населенного пункта Горловка со стороны украинских войск увеличилось до 12, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до 12", - написал Приходько в Telegram-канале.
Ранее мэр сообщал, что в результате обстрела со стороны украинских войск шесть мирных жителей получили ранения.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреливали Горловку, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:21Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.08.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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