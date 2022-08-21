https://ria.ru/20220821/gorlovka-1811096662.html

Украинские войска обстреляли Горловку и окрестности

Украинские войска обстреляли Горловку и окрестности - РИА Новости, 21.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и окрестности

Украинские войска за 25 минут выпустили по Горловке и поселку Зайцево в ее окрестностях 41 снаряд калибром 152 миллиметра, сообщает представительство республики РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T12:47

2022-08-21T12:47

2022-08-21T12:47

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили по Горловке и поселку Зайцево в ее окрестностях 41 снаряд калибром 152 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.35 - н.п. Дылеевка – н.п. Зайцево: выпущено 28 снарядов калибром 152 миллиметра; 11.40 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 12.00 - н.п. Андреевка – н.п. Горловка (Центрально-городской район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также были зафиксированы обстрелы Ясиноватой - пять снарядов калибром 152 миллиметра в 11.00 и Донецка - три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров в 11.35.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, горловка, донецк (днр)