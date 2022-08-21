Украинские войска обстреляли Горловку и окрестности
ДНР: украинские войска за 25 минут выпустили 41 снаряд по Горловке и окрестностям
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМужчина на месте гибели родственника в Горловке, подвергшейся ракетно-минометному обстрелу.
Мужчина на месте гибели родственника в Горловке, подвергшейся ракетно-минометному обстрелу.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили по Горловке и поселку Зайцево в ее окрестностях 41 снаряд калибром 152 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.35 - н.п. Дылеевка – н.п. Зайцево: выпущено 28 снарядов калибром 152 миллиметра; 11.40 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 12.00 - н.п. Андреевка – н.п. Горловка (Центрально-городской район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Также были зафиксированы обстрелы Ясиноватой - пять снарядов калибром 152 миллиметра в 11.00 и Донецка - три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров в 11.35.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.