https://ria.ru/20220821/gorlovka-1811065345.html

Украинские войска нанесли удар по Горловке из натовских орудий

Украинские войска нанесли удар по Горловке из натовских орудий - РИА Новости, 21.08.2022

Украинские войска нанесли удар по Горловке из натовских орудий

Украинские войска рано утром обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T06:04

2022-08-21T06:04

2022-08-21T08:47

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. Украинские войска рано утром обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Кроме того, в 03:15 украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное), выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население города насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220820/pogibshaya-1811045244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина