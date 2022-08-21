06:04 21.08.2022 (обновлено: 08:47 21.08.2022)
Украинские войска нанесли удар по Горловке из натовских орудий
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке
Разбитое окно дома. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. Украинские войска рано утром обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) по направлению: 04:35 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 03:15 украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное), выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население города насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.