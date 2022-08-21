https://ria.ru/20220821/gar-1811072472.html

В некоторых районах Москвы вновь ощущается запах гари

В некоторых районах Москвы вновь ощущается запах гари - РИА Новости, 21.08.2022

В некоторых районах Москвы вновь ощущается запах гари

Запах гари ощущается в нескольких районах Москвы, видна легкая дымка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T08:41

2022-08-21T08:41

2022-08-21T09:45

москва

мосэкомониторинг

общество

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Запах гари ощущается в нескольких районах Москвы, видна легкая дымка, передает корреспондент РИА Новости.В частности, это зафиксировали жители районов как на северо- и юго-западе столицы, так и в восточной части города. В центре в небе также наблюдается небольшая задымленность.Причиной появившегося в последние дни запаха стали лесные пожары, в частности, в Рязанской области. Метеорологи сообщали, что дым несет в Москву восточный и юго-восточный ветер.Ранее в "Мосэкомониторинге" заявили, что концентрация взвешенных частиц в воздухе не превышает допустимых значений.По словам ведущего специалиста центра погоды Фобос Евгения Тишковца, сегодня "проветриваемость атмосферы улучшится", однако кардинальных изменений метеоролог не ожидает.

https://ria.ru/20220820/pozhary-1810948645.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, мосэкомониторинг, общество