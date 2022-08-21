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В некоторых районах Москвы вновь ощущается запах гари - РИА Новости, 21.08.2022
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В некоторых районах Москвы вновь ощущается запах гари
В некоторых районах Москвы вновь ощущается запах гари - РИА Новости, 21.08.2022
В некоторых районах Москвы вновь ощущается запах гари
Запах гари ощущается в нескольких районах Москвы, видна легкая дымка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T08:41
2022-08-21T09:45
москва
мосэкомониторинг
общество
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Запах гари ощущается в нескольких районах Москвы, видна легкая дымка, передает корреспондент РИА Новости.В частности, это зафиксировали жители районов как на северо- и юго-западе столицы, так и в восточной части города. В центре в небе также наблюдается небольшая задымленность.Причиной появившегося в последние дни запаха стали лесные пожары, в частности, в Рязанской области. Метеорологи сообщали, что дым несет в Москву восточный и юго-восточный ветер.Ранее в "Мосэкомониторинге" заявили, что концентрация взвешенных частиц в воздухе не превышает допустимых значений.По словам ведущего специалиста центра погоды Фобос Евгения Тишковца, сегодня "проветриваемость атмосферы улучшится", однако кардинальных изменений метеоролог не ожидает.
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москва, мосэкомониторинг, общество
Москва, Мосэкомониторинг, Общество
08:41 21.08.2022 (обновлено: 09:45 21.08.2022)
 
В некоторых районах Москвы вновь ощущается запах гари

В некоторых районах Москвы вновь ощущается запах гари от лесных пожаров

© РИА НовостиСмог в Москве из-за пожаров в Рязанской области
Смог в Москве из-за пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости
Смог в Москве из-за пожаров в Рязанской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Запах гари ощущается в нескольких районах Москвы, видна легкая дымка, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, это зафиксировали жители районов как на северо- и юго-западе столицы, так и в восточной части города. В центре в небе также наблюдается небольшая задымленность.
Причиной появившегося в последние дни запаха стали лесные пожары, в частности, в Рязанской области. Метеорологи сообщали, что дым несет в Москву восточный и юго-восточный ветер.
Ранее в "Мосэкомониторинге" заявили, что концентрация взвешенных частиц в воздухе не превышает допустимых значений.
По словам ведущего специалиста центра погоды Фобос Евгения Тишковца, сегодня "проветриваемость атмосферы улучшится", однако кардинальных изменений метеоролог не ожидает.
Кадры тушения пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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