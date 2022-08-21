https://ria.ru/20220821/gar-1811072472.html
В некоторых районах Москвы вновь ощущается запах гари
В некоторых районах Москвы вновь ощущается запах гари - РИА Новости, 21.08.2022
В некоторых районах Москвы вновь ощущается запах гари
Запах гари ощущается в нескольких районах Москвы, видна легкая дымка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T08:41
2022-08-21T08:41
2022-08-21T09:45
москва
мосэкомониторинг
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810386576_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_062f0445d0329b06e36eae29499efe81.jpg
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Запах гари ощущается в нескольких районах Москвы, видна легкая дымка, передает корреспондент РИА Новости.В частности, это зафиксировали жители районов как на северо- и юго-западе столицы, так и в восточной части города. В центре в небе также наблюдается небольшая задымленность.Причиной появившегося в последние дни запаха стали лесные пожары, в частности, в Рязанской области. Метеорологи сообщали, что дым несет в Москву восточный и юго-восточный ветер.Ранее в "Мосэкомониторинге" заявили, что концентрация взвешенных частиц в воздухе не превышает допустимых значений.По словам ведущего специалиста центра погоды Фобос Евгения Тишковца, сегодня "проветриваемость атмосферы улучшится", однако кардинальных изменений метеоролог не ожидает.
https://ria.ru/20220820/pozhary-1810948645.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810386576_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_0bcb26d573d7491fe7f806907ec0a336.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосэкомониторинг, общество
Москва, Мосэкомониторинг, Общество
08:41 21.08.2022 (обновлено: 09:45 21.08.2022)
В некоторых районах Москвы вновь ощущается запах гари
В некоторых районах Москвы вновь ощущается запах гари от лесных пожаров