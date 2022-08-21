https://ria.ru/20220821/forumy-1811166433.html

В Абхазии и Южной Осетии завершились военно-технические форумы "Армия-2022"

В Абхазии и Южной Осетии завершились военно-технические форумы "Армия-2022" - РИА Новости, 21.08.2022

В Абхазии и Южной Осетии завершились военно-технические форумы "Армия-2022"

Военно-технические форумы "Армия-2022", где демонстрировались современные образцы вооружения военных баз, завершили в воскресенье работу в Абхазии и Южной... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T21:44

2022-08-21T21:44

2022-08-21T21:44

форум "армия-2022"

южная осетия

абхазия

бтр-82ам

южный военный округ

россия

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СУХУМ/ЦХИНВАЛ, 21 авг – РИА Новости. Военно-технические форумы "Армия-2022", где демонстрировались современные образцы вооружения военных баз, завершили в воскресенье работу в Абхазии и Южной Осетии, сообщает пресс-служба Южного военного округа.Форумы проходили на территориях военно-патриотических парков "Патриот" - в Гудауте в Абхазии и Цхинвале в Южной Осетии с 19 по 21 августа.В рамках форумов на специально подготовленных выставочных площадках была представлена колесная военная техника и стрелковое оружие, в частности, новейшие бронетранспортеры БТР-82АМ, зенитные ракетные комплексы, ракетные системы залпового огня "Град", бронеавтомобили "Тигр", станции связи, противотанковые ракетные комплексы и другие образцы вооружения.Также на форумах работали развлекательные площадки культурно-художественной и военно-патриотической направленности, программы с проведением спортивно-военных игр, пункт отбора граждан на военную службу по контракту и полевые кухни. На площадках статического показа вооружения и военной техники было представлено порядка 250 образцов, в том числе пять воздушных судов, 27 кораблей и катеров.Форум проходил на 16 площадках военно-патриотических парков "Патриот" девяти субъектов России на территории ЮВО и российских военных баз в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

https://ria.ru/20220817/forum-1810291708.html

южная осетия

абхазия

россия

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форум "армия-2022", южная осетия, абхазия, бтр-82ам, южный военный округ, россия