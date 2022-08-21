https://ria.ru/20220821/fmba-1811076137.html

Путин поздравил коллектив ФМБА с 75-летием создания

Путин поздравил коллектив ФМБА с 75-летием создания - РИА Новости, 21.08.2022

Путин поздравил коллектив ФМБА с 75-летием создания

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Федерального медико-биологического агентства с 75-летием создания, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T09:31

2022-08-21T09:31

2022-08-21T09:31

общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Федерального медико-биологического агентства с 75-летием создания, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с 75-летием создания Федерального медико-биологического агентства. За прошедшие годы ФМБА выросло в современную, крупную структуру с серьёзным научным, кадровым, производственным потенциалом. Во многом благодаря созидательному труду нескольких поколений работников Агентства была выстроена надёжная система охраны здоровья людей, занятых на предприятиях стратегически важных отраслей отечественной экономики, и населения закрытых административно-территориальных образований", - говорится в телеграмме.Он подчёркнул, что нынешний коллектив ФМБА бережёт и развивает традиции своих предшественников, успешно решает поставленные задачи, расширяет сферу своей ответственности. Сегодня в числе ключевых приоритетов – медико-санитарное обеспечение работников более 700 организаций с опасными условиями труда, координация деятельности Центра крови, спортивная, морская и водолазная медицина, продолжение слаженной работы с коллегами по борьбе с коронавирусной инфекцией.Президент пожелал коллективу и ветеранам Федерального медико-биологического агентства новых профессиональных достижений и всего наилучшего.

https://ria.ru/20220617/rekonstruktsiya-1795957776.html

https://ria.ru/20220601/fmba-1792388957.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)