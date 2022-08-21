Путин поздравил коллектив ФМБА с 75-летием создания
Президент Путин отметил, что ФМБА выросло в современную структуру с серьезным потенциалом
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Федерального медико-биологического агентства с 75-летием создания, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 75-летием создания Федерального медико-биологического агентства. За прошедшие годы ФМБА выросло в современную, крупную структуру с серьёзным научным, кадровым, производственным потенциалом. Во многом благодаря созидательному труду нескольких поколений работников Агентства была выстроена надёжная система охраны здоровья людей, занятых на предприятиях стратегически важных отраслей отечественной экономики, и населения закрытых административно-территориальных образований", - говорится в телеграмме.
Он подчёркнул, что нынешний коллектив ФМБА бережёт и развивает традиции своих предшественников, успешно решает поставленные задачи, расширяет сферу своей ответственности. Сегодня в числе ключевых приоритетов – медико-санитарное обеспечение работников более 700 организаций с опасными условиями труда, координация деятельности Центра крови, спортивная, морская и водолазная медицина, продолжение слаженной работы с коллегами по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"И конечно, особо отмечу действенную помощь, которую оказывают сотрудники Агентства в составе мобильных медицинских отрядов жителям республик Донбасса и других регионов", - добавляется в телеграмме.
Президент пожелал коллективу и ветеранам Федерального медико-биологического агентства новых профессиональных достижений и всего наилучшего.