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Путин поздравил коллектив ФМБА с 75-летием создания - РИА Новости, 21.08.2022
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Путин поздравил коллектив ФМБА с 75-летием создания
Путин поздравил коллектив ФМБА с 75-летием создания - РИА Новости, 21.08.2022
Путин поздравил коллектив ФМБА с 75-летием создания
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Федерального медико-биологического агентства с 75-летием создания, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T09:31
2022-08-21T09:31
общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Федерального медико-биологического агентства с 75-летием создания, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с 75-летием создания Федерального медико-биологического агентства. За прошедшие годы ФМБА выросло в современную, крупную структуру с серьёзным научным, кадровым, производственным потенциалом. Во многом благодаря созидательному труду нескольких поколений работников Агентства была выстроена надёжная система охраны здоровья людей, занятых на предприятиях стратегически важных отраслей отечественной экономики, и населения закрытых административно-территориальных образований", - говорится в телеграмме.Он подчёркнул, что нынешний коллектив ФМБА бережёт и развивает традиции своих предшественников, успешно решает поставленные задачи, расширяет сферу своей ответственности. Сегодня в числе ключевых приоритетов – медико-санитарное обеспечение работников более 700 организаций с опасными условиями труда, координация деятельности Центра крови, спортивная, морская и водолазная медицина, продолжение слаженной работы с коллегами по борьбе с коронавирусной инфекцией.Президент пожелал коллективу и ветеранам Федерального медико-биологического агентства новых профессиональных достижений и всего наилучшего.
https://ria.ru/20220617/rekonstruktsiya-1795957776.html
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общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
09:31 21.08.2022
 
Путин поздравил коллектив ФМБА с 75-летием создания

Президент Путин отметил, что ФМБА выросло в современную структуру с серьезным потенциалом

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Федерального медико-биологического агентства с 75-летием создания, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 75-летием создания Федерального медико-биологического агентства. За прошедшие годы ФМБА выросло в современную, крупную структуру с серьёзным научным, кадровым, производственным потенциалом. Во многом благодаря созидательному труду нескольких поколений работников Агентства была выстроена надёжная система охраны здоровья людей, занятых на предприятиях стратегически важных отраслей отечественной экономики, и населения закрытых административно-территориальных образований", - говорится в телеграмме.
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Он подчёркнул, что нынешний коллектив ФМБА бережёт и развивает традиции своих предшественников, успешно решает поставленные задачи, расширяет сферу своей ответственности. Сегодня в числе ключевых приоритетов – медико-санитарное обеспечение работников более 700 организаций с опасными условиями труда, координация деятельности Центра крови, спортивная, морская и водолазная медицина, продолжение слаженной работы с коллегами по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"И конечно, особо отмечу действенную помощь, которую оказывают сотрудники Агентства в составе мобильных медицинских отрядов жителям республик Донбасса и других регионов", - добавляется в телеграмме.
Президент пожелал коллективу и ветеранам Федерального медико-биологического агентства новых профессиональных достижений и всего наилучшего.
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ОбществоФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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