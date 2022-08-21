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В Оренбуржье развернули флаг России рекордной длины - РИА Новости, 21.08.2022
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В Оренбуржье развернули флаг России рекордной длины
В Оренбуржье развернули флаг России рекордной длины - РИА Новости, 21.08.2022
В Оренбуржье развернули флаг России рекордной длины
Более трех тысяч жителей Оренбургской области развернули в честь Дня российского флага триколор длиной 1,3 тысячи метров и установили таким образом рекорд,... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T17:06
2022-08-21T17:34
россия
самарская область
оренбургская область
общество
день государственного флага россии
денис паслер
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УФА, 21 авг — РИА Новости. Более трех тысяч жителей Оренбургской области развернули в честь Дня российского флага триколор длиной 1,3 тысячи метров и установили таким образом рекорд, сообщило правительство региона.День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа."Более трех тысяч оренбуржцев развернули самый длинный в России триколор накануне Дня Государственного флага на улице Российской в селе Подгородняя Покровка. Длина флага составила 1,3 тысячи метров, вес — 600 килограммов и ширина — 4,5 метра", — уточнили власти.Развернутый в области флаг оказался на 288 метров длиннее триколора из Самарской области, установившего рекорд три года назад.Власти добавили, что огромное полотно сшили в швейной мастерской хозяйственного цеха Оренбургского газоперерабатывающего завода. Также в его создании принял участие совет женщин села Подгородняя Покровка.
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россия, самарская область, оренбургская область, общество, день государственного флага россии, денис паслер
Россия, Самарская область, Оренбургская область, Общество, День Государственного флага России, Денис Паслер
17:06 21.08.2022 (обновлено: 17:34 21.08.2022)
 
В Оренбуржье развернули флаг России рекордной длины

Жители Оренбуржья установили рекорд, развернув триколор длиной 1,3 тысячи метров

© Фото : Официальный аккаунт главы Оренбургской областиРазвертывание российского флага длиной 1300 метров в селе Подгородняя Покровка Оренбургской области
Развертывание российского флага длиной 1300 метров в селе Подгородняя Покровка Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© Фото : Официальный аккаунт главы Оренбургской области
Развертывание российского флага длиной 1300 метров в селе Подгородняя Покровка Оренбургской области
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УФА, 21 авг — РИА Новости. Более трех тысяч жителей Оренбургской области развернули в честь Дня российского флага триколор длиной 1,3 тысячи метров и установили таким образом рекорд, сообщило правительство региона.
День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа.
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"Более трех тысяч оренбуржцев развернули самый длинный в России триколор накануне Дня Государственного флага на улице Российской в селе Подгородняя Покровка. Длина флага составила 1,3 тысячи метров, вес — 600 килограммов и ширина — 4,5 метра", — уточнили власти.
Развернутый в области флаг оказался на 288 метров длиннее триколора из Самарской области, установившего рекорд три года назад.

"Триколор объединяет народы России, укрепляет наше единство, утверждает преемственность поколений. Мы поднимаем свой флаг в самые важные моменты жизни. Под ним ставятся спортивные рекорды, совершаются научные открытия, прорывы в промышленности и сельском хозяйстве, развивается культура. Под трехцветным флагом наши военнослужащие защищают безопасность российских границ и отстаивают национальные интересы. Сегодняшняя акция — знак нашего уважения к российскому флагу", — приводятся слова главы региона Дениса Паслера.

Власти добавили, что огромное полотно сшили в швейной мастерской хозяйственного цеха Оренбургского газоперерабатывающего завода. Также в его создании принял участие совет женщин села Подгородняя Покровка.
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РоссияСамарская областьОренбургская областьОбществоДень Государственного флага РоссииДенис Паслер
 
 
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