https://ria.ru/20220821/flag-1811130945.html

В Оренбуржье развернули флаг России рекордной длины

В Оренбуржье развернули флаг России рекордной длины - РИА Новости, 21.08.2022

В Оренбуржье развернули флаг России рекордной длины

Более трех тысяч жителей Оренбургской области развернули в честь Дня российского флага триколор длиной 1,3 тысячи метров и установили таким образом рекорд,... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T17:06

2022-08-21T17:06

2022-08-21T17:34

россия

самарская область

оренбургская область

общество

день государственного флага россии

денис паслер

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УФА, 21 авг — РИА Новости. Более трех тысяч жителей Оренбургской области развернули в честь Дня российского флага триколор длиной 1,3 тысячи метров и установили таким образом рекорд, сообщило правительство региона.День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа."Более трех тысяч оренбуржцев развернули самый длинный в России триколор накануне Дня Государственного флага на улице Российской в селе Подгородняя Покровка. Длина флага составила 1,3 тысячи метров, вес — 600 килограммов и ширина — 4,5 метра", — уточнили власти.Развернутый в области флаг оказался на 288 метров длиннее триколора из Самарской области, установившего рекорд три года назад.Власти добавили, что огромное полотно сшили в швейной мастерской хозяйственного цеха Оренбургского газоперерабатывающего завода. Также в его создании принял участие совет женщин села Подгородняя Покровка.

https://ria.ru/20220820/flag-1810943830.html

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россия

самарская область

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, самарская область, оренбургская область, общество, день государственного флага россии, денис паслер