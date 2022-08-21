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Спикер парламента Венгрии рассказал, во что хотят превратить Евросоюз
Спикер парламента Венгрии рассказал, во что хотят превратить Евросоюз - РИА Новости, 21.08.2022
Спикер парламента Венгрии рассказал, во что хотят превратить Евросоюз
Частные глобальные корпорации намерены превратить Евросоюз в "Соединенные Штаты Европы" без суверенитета, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T01:28
2022-08-21T01:28
2022-08-21T05:09
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БУДАПЕШТ, 21 авг - РИА Новости. Частные глобальные корпорации намерены превратить Евросоюз в "Соединенные Штаты Европы" без суверенитета, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер.По его словам, это направлено на то, чтобы частные корпорации "постоянно и исключительно" приобретали материальные и духовные ресурсы государств-членов."Поэтому сегодня и в предстоящие годы народы Карпатского бассейна либо вместе завоюют будущее, либо потеряют свои страны, государства и идентичность, все, что они приобрели в прошлом", - добавил Кёвер.Политик подчеркнул, что против "финансовой мощи глобализма" для национальных государств "оружием самообороны" является "удерживающая и созидательная сила, присущая национальной идентичности".Ранее Кёвер назвал "духовными убийцами" вдохновителей "культуры отмены" и заявил, что, прикрываясь словами о демократии и правах человека, они лишают общество свободы, веры, культуры и традиций.
https://ria.ru/20220719/krakh-1803358349.html
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в мире
01:28 21.08.2022 (обновлено: 05:09 21.08.2022)
Спикер парламента Венгрии рассказал, во что хотят превратить Евросоюз
Спикер парламента Венгрии Кевер: корпорации хотят создать "Соединенные Штаты Европы"
БУДАПЕШТ, 21 авг - РИА Новости. Частные глобальные корпорации намерены превратить Евросоюз в "Соединенные Штаты Европы" без суверенитета, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер.
"Частные глобальные корпорации, обычно находящиеся вне Европы, хотят превратить Европейский Союз в Соединенные Штаты Европы, в такую федерацию, и даже скорее в империю, в которой все нынешние национальные государства ЕС - включая Словакию и Венгрию - полностью потеряли бы самоопределение и свободу действий", - сказал Кёвер, выступая на открытии фестиваля венгерского народного творчества в словацком городе Жельезовце, где половину населения составляют этнические венгры.
По его словам, это направлено на то, чтобы частные корпорации "постоянно и исключительно" приобретали материальные и духовные ресурсы государств-членов.
"Поэтому сегодня и в предстоящие годы народы Карпатского бассейна либо вместе завоюют будущее, либо потеряют свои страны, государства и идентичность, все, что они приобрели в прошлом", - добавил Кёвер.
Политик подчеркнул, что против "финансовой мощи глобализма" для национальных государств "оружием самообороны" является "удерживающая и созидательная сила, присущая национальной идентичности".
Ранее Кёвер назвал "духовными убийцами" вдохновителей "культуры отмены" и заявил, что, прикрываясь словами о демократии и правах человека, они лишают общество свободы, веры, культуры и традиций.