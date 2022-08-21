https://ria.ru/20220821/evropa-1811055825.html

Спикер парламента Венгрии рассказал, во что хотят превратить Евросоюз

Спикер парламента Венгрии рассказал, во что хотят превратить Евросоюз - РИА Новости, 21.08.2022

Спикер парламента Венгрии рассказал, во что хотят превратить Евросоюз

Частные глобальные корпорации намерены превратить Евросоюз в "Соединенные Штаты Европы" без суверенитета, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T01:28

2022-08-21T01:28

2022-08-21T05:09

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764073146_0:30:3146:1800_1920x0_80_0_0_bd274d21b911ce28d7a2c57578a30c9b.jpg

БУДАПЕШТ, 21 авг - РИА Новости. Частные глобальные корпорации намерены превратить Евросоюз в "Соединенные Штаты Европы" без суверенитета, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер.По его словам, это направлено на то, чтобы частные корпорации "постоянно и исключительно" приобретали материальные и духовные ресурсы государств-членов."Поэтому сегодня и в предстоящие годы народы Карпатского бассейна либо вместе завоюют будущее, либо потеряют свои страны, государства и идентичность, все, что они приобрели в прошлом", - добавил Кёвер.Политик подчеркнул, что против "финансовой мощи глобализма" для национальных государств "оружием самообороны" является "удерживающая и созидательная сила, присущая национальной идентичности".Ранее Кёвер назвал "духовными убийцами" вдохновителей "культуры отмены" и заявил, что, прикрываясь словами о демократии и правах человека, они лишают общество свободы, веры, культуры и традиций.

https://ria.ru/20220719/krakh-1803358349.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире