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Достигли дна. В бундестаге ужаснулись идеям "зеленых" об экономии энергии - РИА Новости, 21.08.2022
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Достигли дна. В бундестаге ужаснулись идеям "зеленых" об экономии энергии
Достигли дна. В бундестаге ужаснулись идеям "зеленых" об экономии энергии - РИА Новости, 21.08.2022
Достигли дна. В бундестаге ужаснулись идеям "зеленых" об экономии энергии
Депутаты бундестага резко отреагировали на предложение премьера земли Баден-Вюртемберг Винфрида Кречмана (партия "Зеленые") обтираться влажной тряпкой вместо... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T14:13
2022-08-21T19:44
в мире
вольфганг кубики
германия
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Депутаты бундестага резко отреагировали на предложение премьера земли Баден-Вюртемберг Винфрида Кречмана (партия "Зеленые") обтираться влажной тряпкой вместо того, чтобы полноценно принимать душ, пишет Bild.В частности, вице-спикер парламента Вольфганг Кубики, представляющий Свободную демократическую партию Германии, заявил, что Кречман и его соратники "усердно работают над цивилизационным регрессом".Депутат от партии ХДС Мария-Лена Вайс также раскритиковала такую инициативу, отметив, что постоянные советы "зеленых" о том, как принимать душ, не помогут справиться с энергетическим кризисом. По ее словам, вместо "воспитательных мер по поводу поведения в душе" нужно своевременное решение о продолжении эксплуатации атомных электростанций.В Германии прогнозируют энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
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в мире, вольфганг кубики, германия, роберт хабек, хдс/хсс
В мире, Вольфганг Кубики, Германия, Роберт Хабек, ХДС/ХСС
14:13 21.08.2022 (обновлено: 19:44 21.08.2022)
 
Достигли дна. В бундестаге ужаснулись идеям "зеленых" об экономии энергии

В бундестаге раскритиковали идею премьера Баден-Вюртемберга обтираться тряпкой вместо душа

© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушка в душе
Девушка в душе - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Девушка в душе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Депутаты бундестага резко отреагировали на предложение премьера земли Баден-Вюртемберг Винфрида Кречмана (партия "Зеленые") обтираться влажной тряпкой вместо того, чтобы полноценно принимать душ, пишет Bild.
В частности, вице-спикер парламента Вольфганг Кубики, представляющий Свободную демократическую партию Германии, заявил, что Кречман и его соратники "усердно работают над цивилизационным регрессом".

"Если государство устанавливает правила личной гигиены, то мы достигли уровня ниже некуда", — подчеркнул он.

Депутат от партии ХДС Мария-Лена Вайс также раскритиковала такую инициативу, отметив, что постоянные советы "зеленых" о том, как принимать душ, не помогут справиться с энергетическим кризисом. По ее словам, вместо "воспитательных мер по поводу поведения в душе" нужно своевременное решение о продолжении эксплуатации атомных электростанций.
В Германии прогнозируют энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
Газопровод Северный поток - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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В миреВольфганг КубикиГерманияРоберт ХабекХДС/ХСС
 
 
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