https://ria.ru/20220821/dush-1811107294.html

Достигли дна. В бундестаге ужаснулись идеям "зеленых" об экономии энергии

Достигли дна. В бундестаге ужаснулись идеям "зеленых" об экономии энергии - РИА Новости, 21.08.2022

Достигли дна. В бундестаге ужаснулись идеям "зеленых" об экономии энергии

Депутаты бундестага резко отреагировали на предложение премьера земли Баден-Вюртемберг Винфрида Кречмана (партия "Зеленые") обтираться влажной тряпкой вместо... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T14:13

2022-08-21T14:13

2022-08-21T19:44

в мире

вольфганг кубики

германия

роберт хабек

хдс/хсс

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Депутаты бундестага резко отреагировали на предложение премьера земли Баден-Вюртемберг Винфрида Кречмана (партия "Зеленые") обтираться влажной тряпкой вместо того, чтобы полноценно принимать душ, пишет Bild.В частности, вице-спикер парламента Вольфганг Кубики, представляющий Свободную демократическую партию Германии, заявил, что Кречман и его соратники "усердно работают над цивилизационным регрессом".Депутат от партии ХДС Мария-Лена Вайс также раскритиковала такую инициативу, отметив, что постоянные советы "зеленых" о том, как принимать душ, не помогут справиться с энергетическим кризисом. По ее словам, вместо "воспитательных мер по поводу поведения в душе" нужно своевременное решение о продолжении эксплуатации атомных электростанций.В Германии прогнозируют энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан сократить потребление электроэнергии в целях экономии.

https://ria.ru/20220821/potok-1811089645.html

германия

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Станислав Ванд

в мире, вольфганг кубики, германия, роберт хабек, хдс/хсс