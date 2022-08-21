14:13 21.08.2022 (обновлено: 19:44 21.08.2022)
Достигли дна. В бундестаге ужаснулись идеям "зеленых" об экономии энергии
В бундестаге раскритиковали идею премьера Баден-Вюртемберга обтираться тряпкой вместо душа
© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушка в душе
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Девушка в душе. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Депутаты бундестага резко отреагировали на предложение премьера земли Баден-Вюртемберг Винфрида Кречмана (партия "Зеленые") обтираться влажной тряпкой вместо того, чтобы полноценно принимать душ, пишет Bild.
В частности, вице-спикер парламента Вольфганг Кубики, представляющий Свободную демократическую партию Германии, заявил, что Кречман и его соратники "усердно работают над цивилизационным регрессом".
"Если государство устанавливает правила личной гигиены, то мы достигли уровня ниже некуда", — подчеркнул он.
Депутат от партии ХДС Мария-Лена Вайс также раскритиковала такую инициативу, отметив, что постоянные советы "зеленых" о том, как принимать душ, не помогут справиться с энергетическим кризисом. По ее словам, вместо "воспитательных мер по поводу поведения в душе" нужно своевременное решение о продолжении эксплуатации атомных электростанций.
В Германии прогнозируют энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан сократить потребление электроэнергии в целях экономии.