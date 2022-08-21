Дугину могли убить по политическим мотивам, считает Пискарев
Пискарев призвал уделить внимание версии об убийстве Дугиной по политическим мотивам
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСледственные действия на месте подрыва автомобиля, в котором находилась Дарья Дугина
Следственные действия на месте подрыва автомобиля, в котором находилась Дарья Дугина. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Версиям об убийстве Дарьи Дугиной по мотивам политической ненависти или вражды должно быть уделено особое внимание, считает глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.
"Учитывая очевидность спланированного характера этого чудовищного преступления, версиям об убийстве по мотивам политической ненависти или вражды, а также связи произошедшего с профессиональной деятельностью погибшей и ее отца Александра Дугина должно быть уделено особое внимание", — приводятся слова Пискарева в сообщении в Telegram-канале комитета.
Пискарев выразил уверенность, что следственные органы проведут всестороннее и объективное расследование убийства Дугиной.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.