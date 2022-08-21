https://ria.ru/20220821/dugina-1811148324.html

Дугину могли убить по политическим мотивам, считает Пискарев

Дугину могли убить по политическим мотивам, считает Пискарев - РИА Новости, 21.08.2022

Дугину могли убить по политическим мотивам, считает Пискарев

Версиям об убийстве Дарьи Дугиной по мотивам политической ненависти или вражды должно быть уделено особое внимание, считает глава думского комитета по... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T19:06

2022-08-21T19:06

2022-08-21T19:06

подрыв автомобиля дарьи дугиной

московская область (подмосковье)

одинцовский район

александр дугин

происшествия

василий пискарев

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Версиям об убийстве Дарьи Дугиной по мотивам политической ненависти или вражды должно быть уделено особое внимание, считает глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.Пискарев выразил уверенность, что следственные органы проведут всестороннее и объективное расследование убийства Дугиной.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.

https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html

московская область (подмосковье)

одинцовский район

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подрыв автомобиля дарьи дугиной, московская область (подмосковье), одинцовский район, александр дугин, происшествия, василий пискарев