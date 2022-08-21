https://ria.ru/20220821/dugina-1811146670.html

Знакомый Дугиной рассказал о мерах безопасности на фестивале "Традиция"

Знакомый Дугиной рассказал о мерах безопасности на фестивале "Традиция" - РИА Новости, 21.08.2022

Знакомый Дугиной рассказал о мерах безопасности на фестивале "Традиция"

Гости фестиваля "Традиция" в подмосковной усадьбе Захарово, который посещала погибшая Дарья Дугина, не могли попасть на мероприятие без досмотра, сообщил РИА... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T18:58

2022-08-21T18:58

2022-08-21T19:22

александр дугин

подрыв автомобиля дарьи дугиной

дарья дугина

московская область (подмосковье)

безопасность

происшествия

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Гости фестиваля "Традиция" в подмосковной усадьбе Захарово, который посещала погибшая Дарья Дугина, не могли попасть на мероприятие без досмотра, сообщил РИА Новости знакомый погибшей, руководитель общественного движения "Русский горизонт" Андрей Краснов.По его словам, настрой участников фестиваля был един, никаких конфликтов и споров между гостями не наблюдалось. "Все выглядели крайне интеллигентно, сбор образованных, просвещенных людей, которые интересуются литературой, искусством, традиционными ценностями. Были семьи, группы друзей, я даже споров нигде не слышал", — отметил Краснов.В то же время, по словам одного из гостей фестиваля, с которым также удалось поговорить РИА Новости, на парковку усадьбы, где проходило мероприятие, мог приехать любой."Парковка эта относится к усадьбе Захарово и функционировала в режиме выходного дня. Любая машина могла беспрепятственно въехать: кто-то выехал — появилось место, и въезжала новая машина. Любой человек мог заехать на автомобиле или пройти пешком на парковку", — сообщил источник агентства.По информации СК, 20 августа, около 21:00, в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа в Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего внедорожник загорелся.За рулем была Дарья Дугина — дочь Александра Дугина, российского философа, политолога, публициста, профессора, основателя филофско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го он находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.Дарья родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.

https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html

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Подробный комментарий очевидца о пожаре после взрыва машины Дарьи Дугиной Сосед ближайший к взрыву. Он был на улице через 15 сек после взрыва 2022-08-21T18:58 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр дугин, подрыв автомобиля дарьи дугиной, дарья дугина, московская область (подмосковье), безопасность, происшествия