18:23 21.08.2022 (обновлено: 18:32 21.08.2022)
На телеканале "Царьград" предположили, кто мог убить Дарью Дугину
На телеканале "Царьград" считают, что Дарью Дугину убили те, кто снабжает оружием Украину
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкДочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
Дочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Руководитель идеологического отдела телеканала "Царьград" Михаил Тюренков считает, что Дарью Дугину, дочь философа Александра Дугина, убили те, кто снабжает оружием Украину.
Дугина работала на телеканале "Царьград", вела программу "Наша точка зрения" и планировала вернуться на телеканал.
"Кто же стоит за этим подлым убийством – очевидно: это те же персонажи, которые снабжают оружием либерально-нацистский режим Зеленского для продолжения с их стороны совершенно бессмысленного сопротивления "до последнего украинца", - сказал Тюренков РИА Новости.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.