https://ria.ru/20220821/dugina-1811141288.html

На телеканале "Царьград" предположили, кто мог убить Дарью Дугину

На телеканале "Царьград" предположили, кто мог убить Дарью Дугину - РИА Новости, 21.08.2022

На телеканале "Царьград" предположили, кто мог убить Дарью Дугину

Руководитель идеологического отдела телеканала "Царьград" Михаил Тюренков считает, что Дарью Дугину, дочь философа Александра Дугина, убили те, кто снабжает... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T18:23

2022-08-21T18:23

2022-08-21T18:32

подрыв автомобиля дарьи дугиной

донецкая народная республика

одинцовский район

московская область (подмосковье)

александр дугин

денис пушилин

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811084241_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_64aa986840f336d8b762b2ca5297e374.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Руководитель идеологического отдела телеканала "Царьград" Михаил Тюренков считает, что Дарью Дугину, дочь философа Александра Дугина, убили те, кто снабжает оружием Украину.Дугина работала на телеканале "Царьград", вела программу "Наша точка зрения" и планировала вернуться на телеканал.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.

https://ria.ru/20220821/kriminal-1811102636.html

донецкая народная республика

одинцовский район

московская область (подмосковье)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подрыв автомобиля дарьи дугиной, донецкая народная республика, одинцовский район, московская область (подмосковье), александр дугин, денис пушилин, украина