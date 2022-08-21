https://ria.ru/20220821/dugina-1811090771.html
Политолог назвал отца Дарьи Дугиной целью организаторов ее убийства
Политолог назвал отца Дарьи Дугиной целью организаторов ее убийства - РИА Новости, 21.08.2022
Политолог назвал отца Дарьи Дугиной целью организаторов ее убийства
Целью организаторов убийства Дарьи Дугиной был ее отец - философ и политолог Александр Дугин, считает директор Института политических исследований Сергей... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T12:00
2022-08-21T12:00
2022-08-21T12:00
александр дугин
украина
турция
азербайджан
денис пушилин
происшествия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Целью организаторов убийства Дарьи Дугиной был ее отец - философ и политолог Александр Дугин, считает директор Института политических исследований Сергей Марков."Более вероятно, что на ее отца (пытались совершить покушение - прим. ред.) Во-первых, Дарья Дугина работала в проектах отца, прежде всего, в его направлении. То есть у нее какой-то самостоятельной, отличной линии не было... Во-вторых, Дугин должен был ехать в этом автомобиле. Он в последний момент принял решение пересесть. В-третьих, он является общественно-значимой фигурой на несколько порядков более значимой, чем она", - объяснил РИА Новости Марков."Совершенно очевидно, что наиболее вероятные подозреваемые - это военная разведка Украины и Служба безопасности Украины", - заявил Марков.Он добавил, что Дугин придерживался "очень сильной позиции протурецкой и проазербайджанской", поэтому "не исключено", что убийство могли организовать противники Турции и Азербайджана.Марков отметил, что официального подтверждения того, что возможного организатора убийства Дугиной задержали по фотороботу, нет."Это я написал, поскольку мне мои сотрудники рассказали. Я это уже снял, потому что это официально не подтверждено", - ответил Марков на вопрос о том, правда ли, что по фотороботу уже задержали возможного организатора убийства Дарьи Дугиной.Также Марков сказал, что подозреваемых будут искать по камерам видеонаблюдения, которые были на парковке, с которой отъезжала машина Дугиной, и с помощью опросов свидетелей произошедшего.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.
https://radiosputnik.ria.ru/20220821/dugina-1811083524.html
https://ria.ru/20220821/dugina-1811089987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дугин, украина, турция, азербайджан, денис пушилин, происшествия
Александр Дугин, Украина, Турция, Азербайджан, Денис Пушилин, Происшествия
Политолог назвал отца Дарьи Дугиной целью организаторов ее убийства
Политолог Марков назвал отца Дарьи Дугиной целью организаторов ее убийства
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Целью организаторов убийства Дарьи Дугиной был ее отец - философ и политолог Александр Дугин, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.
"Более вероятно, что на ее отца (пытались совершить покушение - прим. ред.) Во-первых, Дарья Дугина работала в проектах отца, прежде всего, в его направлении. То есть у нее какой-то самостоятельной, отличной линии не было... Во-вторых, Дугин должен был ехать в этом автомобиле. Он в последний момент принял решение пересесть. В-третьих, он является общественно-значимой фигурой на несколько порядков более значимой, чем она", - объяснил РИА Новости Марков.
"Совершенно очевидно, что наиболее вероятные подозреваемые - это военная разведка Украины
и Служба безопасности Украины", - заявил Марков.
Он добавил, что Дугин придерживался "очень сильной позиции протурецкой и проазербайджанской", поэтому "не исключено", что убийство могли организовать противники Турции
и Азербайджана
.
Марков отметил, что официального подтверждения того, что возможного организатора убийства Дугиной задержали по фотороботу, нет.
"Это я написал, поскольку мне мои сотрудники рассказали. Я это уже снял, потому что это официально не подтверждено", - ответил Марков на вопрос о том, правда ли, что по фотороботу уже задержали возможного организатора убийства Дарьи Дугиной.
Также Марков сказал, что подозреваемых будут искать по камерам видеонаблюдения, которые были на парковке, с которой отъезжала машина Дугиной, и с помощью опросов свидетелей произошедшего.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья
на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина
погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин
ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.