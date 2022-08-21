https://ria.ru/20220821/dugina-1811090771.html

Политолог назвал отца Дарьи Дугиной целью организаторов ее убийства

Политолог назвал отца Дарьи Дугиной целью организаторов ее убийства - РИА Новости, 21.08.2022

Политолог назвал отца Дарьи Дугиной целью организаторов ее убийства

Целью организаторов убийства Дарьи Дугиной был ее отец - философ и политолог Александр Дугин, считает директор Института политических исследований Сергей... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T12:00

2022-08-21T12:00

2022-08-21T12:00

александр дугин

украина

турция

азербайджан

денис пушилин

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811084241_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_64aa986840f336d8b762b2ca5297e374.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Целью организаторов убийства Дарьи Дугиной был ее отец - философ и политолог Александр Дугин, считает директор Института политических исследований Сергей Марков."Более вероятно, что на ее отца (пытались совершить покушение - прим. ред.) Во-первых, Дарья Дугина работала в проектах отца, прежде всего, в его направлении. То есть у нее какой-то самостоятельной, отличной линии не было... Во-вторых, Дугин должен был ехать в этом автомобиле. Он в последний момент принял решение пересесть. В-третьих, он является общественно-значимой фигурой на несколько порядков более значимой, чем она", - объяснил РИА Новости Марков."Совершенно очевидно, что наиболее вероятные подозреваемые - это военная разведка Украины и Служба безопасности Украины", - заявил Марков.Он добавил, что Дугин придерживался "очень сильной позиции протурецкой и проазербайджанской", поэтому "не исключено", что убийство могли организовать противники Турции и Азербайджана.Марков отметил, что официального подтверждения того, что возможного организатора убийства Дугиной задержали по фотороботу, нет."Это я написал, поскольку мне мои сотрудники рассказали. Я это уже снял, потому что это официально не подтверждено", - ответил Марков на вопрос о том, правда ли, что по фотороботу уже задержали возможного организатора убийства Дарьи Дугиной.Также Марков сказал, что подозреваемых будут искать по камерам видеонаблюдения, которые были на парковке, с которой отъезжала машина Дугиной, и с помощью опросов свидетелей произошедшего.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.

https://radiosputnik.ria.ru/20220821/dugina-1811083524.html

https://ria.ru/20220821/dugina-1811089987.html

украина

турция

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

александр дугин, украина, турция, азербайджан, денис пушилин, происшествия