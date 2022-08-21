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Политолог назвал отца Дарьи Дугиной целью организаторов ее убийства - РИА Новости, 21.08.2022
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Политолог назвал отца Дарьи Дугиной целью организаторов ее убийства
Политолог назвал отца Дарьи Дугиной целью организаторов ее убийства - РИА Новости, 21.08.2022
Политолог назвал отца Дарьи Дугиной целью организаторов ее убийства
Целью организаторов убийства Дарьи Дугиной был ее отец - философ и политолог Александр Дугин, считает директор Института политических исследований Сергей... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T12:00
2022-08-21T12:00
александр дугин
украина
турция
азербайджан
денис пушилин
происшествия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Целью организаторов убийства Дарьи Дугиной был ее отец - философ и политолог Александр Дугин, считает директор Института политических исследований Сергей Марков."Более вероятно, что на ее отца (пытались совершить покушение - прим. ред.) Во-первых, Дарья Дугина работала в проектах отца, прежде всего, в его направлении. То есть у нее какой-то самостоятельной, отличной линии не было... Во-вторых, Дугин должен был ехать в этом автомобиле. Он в последний момент принял решение пересесть. В-третьих, он является общественно-значимой фигурой на несколько порядков более значимой, чем она", - объяснил РИА Новости Марков."Совершенно очевидно, что наиболее вероятные подозреваемые - это военная разведка Украины и Служба безопасности Украины", - заявил Марков.Он добавил, что Дугин придерживался "очень сильной позиции протурецкой и проазербайджанской", поэтому "не исключено", что убийство могли организовать противники Турции и Азербайджана.Марков отметил, что официального подтверждения того, что возможного организатора убийства Дугиной задержали по фотороботу, нет."Это я написал, поскольку мне мои сотрудники рассказали. Я это уже снял, потому что это официально не подтверждено", - ответил Марков на вопрос о том, правда ли, что по фотороботу уже задержали возможного организатора убийства Дарьи Дугиной.Также Марков сказал, что подозреваемых будут искать по камерам видеонаблюдения, которые были на парковке, с которой отъезжала машина Дугиной, и с помощью опросов свидетелей произошедшего.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.
https://radiosputnik.ria.ru/20220821/dugina-1811083524.html
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александр дугин, украина, турция, азербайджан, денис пушилин, происшествия
Александр Дугин, Украина, Турция, Азербайджан, Денис Пушилин, Происшествия
12:00 21.08.2022
 
Политолог назвал отца Дарьи Дугиной целью организаторов ее убийства

Политолог Марков назвал отца Дарьи Дугиной целью организаторов ее убийства

© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкДочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
Дочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / СК РФ
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Дочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Целью организаторов убийства Дарьи Дугиной был ее отец - философ и политолог Александр Дугин, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.
"Более вероятно, что на ее отца (пытались совершить покушение - прим. ред.) Во-первых, Дарья Дугина работала в проектах отца, прежде всего, в его направлении. То есть у нее какой-то самостоятельной, отличной линии не было... Во-вторых, Дугин должен был ехать в этом автомобиле. Он в последний момент принял решение пересесть. В-третьих, он является общественно-значимой фигурой на несколько порядков более значимой, чем она", - объяснил РИА Новости Марков.
"Совершенно очевидно, что наиболее вероятные подозреваемые - это военная разведка Украины и Служба безопасности Украины", - заявил Марков.
Он добавил, что Дугин придерживался "очень сильной позиции протурецкой и проазербайджанской", поэтому "не исключено", что убийство могли организовать противники Турции и Азербайджана.
Марков отметил, что официального подтверждения того, что возможного организатора убийства Дугиной задержали по фотороботу, нет.
"Это я написал, поскольку мне мои сотрудники рассказали. Я это уже снял, потому что это официально не подтверждено", - ответил Марков на вопрос о том, правда ли, что по фотороботу уже задержали возможного организатора убийства Дарьи Дугиной.
Журналистка, политолог Дарья Дугина в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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Дарья Дугина погибла из-за "укротеррора", заявил Слуцкий
Также Марков сказал, что подозреваемых будут искать по камерам видеонаблюдения, которые были на парковке, с которой отъезжала машина Дугиной, и с помощью опросов свидетелей произошедшего.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.
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Александр ДугинУкраинаТурцияАзербайджанДенис ПушилинПроисшествия
 
 
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