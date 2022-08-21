https://ria.ru/20220821/dugina-1811089987.html

Убийство дочери Александра Дугина было заказным, заявил СК

Убийство дочери Александра Дугина было заказным, заявил СК - РИА Новости, 21.08.2022

Убийство дочери Александра Дугина было заказным, заявил СК

С учетом полученных данных следствие полагает, что преступление, в результате которого погибла журналист и политолог Дарья Дугина, было заказным и спланировано... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T11:56

2022-08-21T11:56

2022-08-21T12:47

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. С учетом полученных данных следствие полагает, что преступление, в результате которого погибла журналист и политолог Дарья Дугина, было заказным и спланировано заранее, сообщил СК.На месте происшествия продолжают работать следователи и специалисты Главного управления криминалистики СК. Взрывотехник осмотрел сгоревшую машину, ее отогнали на специализированную стоянку. Также изъята запись с видеорегистратора автомобиля.Дело возбуждено по части второй статьи 105-й Уголовного кодекса (пункт "е") "Убийство, совершенное общеопасным способом". Его передадут в центральный аппарат Следственного комитета.По информации СК, 20 августа, около 21:00, в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа в Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего внедорожник загорелся. За рулем была Дарья Дугина — дочь Александра Дугина, российского философа политолога, публициста, профессора, основателя филофско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го он находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.Дарья родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.Как отмечал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в смерти Дугиной виноваты "украинские террористы".

https://ria.ru/20220821/dugina-1811090771.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей на месте, где погибла Дарья Дугина Подмосковная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту гибели Дарьи Дугиной. Ранее СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве, совершённом общеопасным способом. 2022-08-21T11:56 true PT0M36S

Кадры с места гибели Дарьи Дугиной и комментарии очевидцев С учетом полученных данных следствие полагает, что преступление, в результате которого погибла журналист и политолог Дарья Дугина, было заказным и спланировано заранее, сообщил СК. На месте происшествия продолжают работать следователи и специалисты Главного управления криминалистики СК. Взрывотехник осмотрел сгоревшую машину, ее отогнали на специализированную стоянку. Также изъята запись с видеорегистратора автомобиля. 2022-08-21T11:56 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)