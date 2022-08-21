https://ria.ru/20220821/dugin-1811095123.html

Дугин ехал на автомобиле вслед за погибшей дочерью, рассказал очевидец

Дугин ехал на автомобиле вслед за погибшей дочерью, рассказал очевидец - РИА Новости, 21.08.2022

Дугин ехал на автомобиле вслед за погибшей дочерью, рассказал очевидец

Скрипач Петр Лундстрем, который был на фестивале "Традиция", после участия в котором погибла политолог и журналист Дарья Дугина, рассказал РИА Новости, что ее... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T12:34

2022-08-21T12:34

2022-08-21T12:43

александр дугин

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

происшествия

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f213de1620d9348e8c67360eb530fc6.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Скрипач Петр Лундстрем, который был на фестивале "Традиция", после участия в котором погибла политолог и журналист Дарья Дугина, рассказал РИА Новости, что ее отец Александр Дугин ехал с другом вслед за ней на другой машине.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. Сработало установленное в автомобиле взрывное устройство."Дугин поехал с другом. Ехал сразу за ней", - сказал Лундстрем.Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.

https://ria.ru/20220821/dugina-1811089987.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр дугин, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, происшествия, московская область (подмосковье)