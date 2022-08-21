https://ria.ru/20220821/dugin-1811095123.html
Дугин ехал на автомобиле вслед за погибшей дочерью, рассказал очевидец
Дугин ехал на автомобиле вслед за погибшей дочерью, рассказал очевидец - РИА Новости, 21.08.2022
Дугин ехал на автомобиле вслед за погибшей дочерью, рассказал очевидец
Скрипач Петр Лундстрем, который был на фестивале "Традиция", после участия в котором погибла политолог и журналист Дарья Дугина, рассказал РИА Новости, что ее... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T12:34
2022-08-21T12:34
2022-08-21T12:43
александр дугин
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Скрипач Петр Лундстрем, который был на фестивале "Традиция", после участия в котором погибла политолог и журналист Дарья Дугина, рассказал РИА Новости, что ее отец Александр Дугин ехал с другом вслед за ней на другой машине.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. Сработало установленное в автомобиле взрывное устройство."Дугин поехал с другом. Ехал сразу за ней", - сказал Лундстрем.Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.
https://ria.ru/20220821/dugina-1811089987.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дугин, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, происшествия, московская область (подмосковье)
Александр Дугин, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
12:34 21.08.2022 (обновлено: 12:43 21.08.2022)
Дугин ехал на автомобиле вслед за погибшей дочерью, рассказал очевидец
Музыкант Лундстрем: отец Дарьи Дугиной ехал следом за ней на другом автомобиле