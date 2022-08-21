https://ria.ru/20220821/dugin-1811091767.html
Слуцкий назвал убийство дочери Дугина атакой на идеологию Русского мира
Слуцкий назвал убийство дочери Дугина атакой на идеологию Русского мира - РИА Новости, 21.08.2022
Слуцкий назвал убийство дочери Дугина атакой на идеологию Русского мира
Убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи — террористическая атака на идеологию Русского мира, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T12:05
2022-08-21T12:05
2022-08-21T12:05
происшествия
александр дугин
одинцовский район
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи — террористическая атака на идеологию Русского мира, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий."Варварское убийство Дарьи Платоновой - это, на самом деле, террористическая атака на идеологию и скрепы Русского мира. Виновные должны быть найдены и наказаны по всей строгости закона", — написал он в своем Telegram-канале.Он выразил соболезнования родным и близким погибшей. "Искренние соболезнования отцу и матери, родным и близким, всем кто знал Дарью! Она была талантливым журналистом, настоящим патриотом, светлым и духовным человеком", — отметил он.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. Сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.
https://ria.ru/20220821/dugina-1811089987.html
одинцовский район
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр дугин, одинцовский район, московская область (подмосковье), донецкая народная республика, денис пушилин
Происшествия, Александр Дугин, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Слуцкий назвал убийство дочери Дугина атакой на идеологию Русского мира
Слуцкий назвал убийство дочери Дугина террористической атакой на идеологию Русского мира