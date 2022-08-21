https://ria.ru/20220821/dugin-1811091767.html

Слуцкий назвал убийство дочери Дугина атакой на идеологию Русского мира

Слуцкий назвал убийство дочери Дугина атакой на идеологию Русского мира - РИА Новости, 21.08.2022

Слуцкий назвал убийство дочери Дугина атакой на идеологию Русского мира

Убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи — террористическая атака на идеологию Русского мира, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T12:05

2022-08-21T12:05

2022-08-21T12:05

происшествия

александр дугин

одинцовский район

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи — террористическая атака на идеологию Русского мира, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий."Варварское убийство Дарьи Платоновой - это, на самом деле, террористическая атака на идеологию и скрепы Русского мира. Виновные должны быть найдены и наказаны по всей строгости закона", — написал он в своем Telegram-канале.Он выразил соболезнования родным и близким погибшей. "Искренние соболезнования отцу и матери, родным и близким, всем кто знал Дарью! Она была талантливым журналистом, настоящим патриотом, светлым и духовным человеком", — отметил он.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. Сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.

https://ria.ru/20220821/dugina-1811089987.html

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

происшествия, александр дугин, одинцовский район, московская область (подмосковье), донецкая народная республика, денис пушилин