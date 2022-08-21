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Слуцкий назвал убийство дочери Дугина атакой на идеологию Русского мира - РИА Новости, 21.08.2022
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Слуцкий назвал убийство дочери Дугина атакой на идеологию Русского мира
Слуцкий назвал убийство дочери Дугина атакой на идеологию Русского мира - РИА Новости, 21.08.2022
Слуцкий назвал убийство дочери Дугина атакой на идеологию Русского мира
Убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи — террористическая атака на идеологию Русского мира, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T12:05
2022-08-21T12:05
происшествия
александр дугин
одинцовский район
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи — террористическая атака на идеологию Русского мира, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий."Варварское убийство Дарьи Платоновой - это, на самом деле, террористическая атака на идеологию и скрепы Русского мира. Виновные должны быть найдены и наказаны по всей строгости закона", — написал он в своем Telegram-канале.Он выразил соболезнования родным и близким погибшей. "Искренние соболезнования отцу и матери, родным и близким, всем кто знал Дарью! Она была талантливым журналистом, настоящим патриотом, светлым и духовным человеком", — отметил он.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. Сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.
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одинцовский район
московская область (подмосковье)
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происшествия, александр дугин, одинцовский район, московская область (подмосковье), донецкая народная республика, денис пушилин
Происшествия, Александр Дугин, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
12:05 21.08.2022
 
Слуцкий назвал убийство дочери Дугина атакой на идеологию Русского мира

Слуцкий назвал убийство дочери Дугина террористической атакой на идеологию Русского мира

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / POOL
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи — террористическая атака на идеологию Русского мира, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Варварское убийство Дарьи Платоновой - это, на самом деле, террористическая атака на идеологию и скрепы Русского мира. Виновные должны быть найдены и наказаны по всей строгости закона", — написал он в своем Telegram-канале.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшей. "Искренние соболезнования отцу и матери, родным и близким, всем кто знал Дарью! Она была талантливым журналистом, настоящим патриотом, светлым и духовным человеком", — отметил он.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. Сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.
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ПроисшествияАлександр ДугинОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)Донецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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