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Делом о ДТП в Ульяновской области займется главное управление СК
Делом о ДТП в Ульяновской области займется главное управление СК - РИА Новости, 21.08.2022
Делом о ДТП в Ульяновской области займется главное управление СК
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о ДТП с автобусом в Ульяновской области, в котором погибли 16... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T23:22
2022-08-21T23:22
2022-08-21T23:22
происшествия
ульяновская область
россия
николаевский район
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о ДТП с автобусом в Ульяновской области, в котором погибли 16 человек, в Главное следственное управление ведомства, сообщается в Telegram-канале СК.Авария произошла на трассе в Николаевском районе Ульяновской области в воскресенье. По последним данным правоохранителей, число погибших в крупной аварии составляет 16 человек. Трое пострадавших, по информации минздрава региона, находятся в тяжелом состоянии. Согласно данным УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками."Председатель СК России поручил передать уголовное дело о ДТП в Ульяновской области, в результате которого погибли люди, в Главное следственное управление ведомства. Глава ведомства поручил установить все обстоятельства аварии, повлекшей гибель людей, истребовать и изучить документацию по техническому состоянию транспортных средств, а также проверить обеспечение требований по осуществлению безопасной перевозки людей", - говорится в сообщении.
ульяновская область
россия
николаевский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области
Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области
2022-08-21T23:22
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ульяновская область, россия, николаевский район, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, видео
Происшествия, Ульяновская область, Россия, Николаевский район, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
Делом о ДТП в Ульяновской области займется главное управление СК
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о ДТП с автобусом в Ульяновской области, в котором погибли 16 человек, в Главное следственное управление ведомства, сообщается в Telegram-канале СК.
2022-08-21T23:22
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PT0M28S
Делом о ДТП в Ульяновской области займется главное управление СК
Бастрыкин поручил передать в главное управление СК дело о ДТП в Ульяновской области