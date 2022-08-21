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Делом о ДТП в Ульяновской области займется главное управление СК

Делом о ДТП в Ульяновской области займется главное управление СК - РИА Новости, 21.08.2022

Делом о ДТП в Ульяновской области займется главное управление СК

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о ДТП с автобусом в Ульяновской области, в котором погибли 16... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T23:22

2022-08-21T23:22

2022-08-21T23:22

происшествия

ульяновская область

россия

николаевский район

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о ДТП с автобусом в Ульяновской области, в котором погибли 16 человек, в Главное следственное управление ведомства, сообщается в Telegram-канале СК.Авария произошла на трассе в Николаевском районе Ульяновской области в воскресенье. По последним данным правоохранителей, число погибших в крупной аварии составляет 16 человек. Трое пострадавших, по информации минздрава региона, находятся в тяжелом состоянии. Согласно данным УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками."Председатель СК России поручил передать уголовное дело о ДТП в Ульяновской области, в результате которого погибли люди, в Главное следственное управление ведомства. Глава ведомства поручил установить все обстоятельства аварии, повлекшей гибель людей, истребовать и изучить документацию по техническому состоянию транспортных средств, а также проверить обеспечение требований по осуществлению безопасной перевозки людей", - говорится в сообщении.

ульяновская область

россия

николаевский район

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Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области 2022-08-21T23:22 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ульяновская область, россия, николаевский район, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, видео