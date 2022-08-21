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Дипломаты выехали к месту ДТП, где погибли граждане Киргизии - РИА Новости, 21.08.2022
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Дипломаты выехали к месту ДТП, где погибли граждане Киргизии
Дипломаты выехали к месту ДТП, где погибли граждане Киргизии - РИА Новости, 21.08.2022
Дипломаты выехали к месту ДТП, где погибли граждане Киргизии
Сотрудники посольства Киргизии в России выехали в Ульяновскую область на место ДТП, в котором погибли 14 киргизстанцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T20:50
2022-08-21T20:50
ульяновская область
происшествия
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БИШКЕК, 21 авг - РИА Новости. Сотрудники посольства Киргизии в России выехали в Ульяновскую область на место ДТП, в котором погибли 14 киргизстанцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД республики.Авария произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. Согласно данным УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками."Консульские сотрудники посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации выехали на место происшествия в целях оказания консульско-правовой помощи", - заявил представитель пресс-службы.По информации МИД страны, в дорожно-транспортном происшествии на трассе М-5 "Урал" между селами Прасковьино и Новоспасское в Николаевском районе Ульяновской области погибли 16 человек, среди которых 14 - киргизстанцы. Еще трое человек были госпитализированы в медучреждение, их гражданство устанавливается."В целях выяснения всех обстоятельств вышеуказанного происшествия установлена связь с представителями правоохранительных и компетентных органов Ульяновской области", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
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Наталья Стерхова
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Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области
Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области
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ульяновская область, происшествия
Ульяновская область, Происшествия
20:50 21.08.2022
 
Дипломаты выехали к месту ДТП, где погибли граждане Киргизии

Работники дипмиссии выехали к месту ДТП под Ульяновском, где погибли граждане Киргизии

Читать ria.ru в
БИШКЕК, 21 авг - РИА Новости. Сотрудники посольства Киргизии в России выехали в Ульяновскую область на место ДТП, в котором погибли 14 киргизстанцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД республики.
Авария произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. Согласно данным УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками.
"Консульские сотрудники посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации выехали на место происшествия в целях оказания консульско-правовой помощи", - заявил представитель пресс-службы.
По информации МИД страны, в дорожно-транспортном происшествии на трассе М-5 "Урал" между селами Прасковьино и Новоспасское в Николаевском районе Ульяновской области погибли 16 человек, среди которых 14 - киргизстанцы. Еще трое человек были госпитализированы в медучреждение, их гражданство устанавливается.
"В целях выяснения всех обстоятельств вышеуказанного происшествия установлена связь с представителями правоохранительных и компетентных органов Ульяновской области", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
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