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Дипломаты выехали к месту ДТП, где погибли граждане Киргизии

Дипломаты выехали к месту ДТП, где погибли граждане Киргизии - РИА Новости, 21.08.2022

Дипломаты выехали к месту ДТП, где погибли граждане Киргизии

Сотрудники посольства Киргизии в России выехали в Ульяновскую область на место ДТП, в котором погибли 14 киргизстанцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T20:50

2022-08-21T20:50

2022-08-21T20:50

ульяновская область

происшествия

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БИШКЕК, 21 авг - РИА Новости. Сотрудники посольства Киргизии в России выехали в Ульяновскую область на место ДТП, в котором погибли 14 киргизстанцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД республики.Авария произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. Согласно данным УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками."Консульские сотрудники посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации выехали на место происшествия в целях оказания консульско-правовой помощи", - заявил представитель пресс-службы.По информации МИД страны, в дорожно-транспортном происшествии на трассе М-5 "Урал" между селами Прасковьино и Новоспасское в Николаевском районе Ульяновской области погибли 16 человек, среди которых 14 - киргизстанцы. Еще трое человек были госпитализированы в медучреждение, их гражданство устанавливается."В целях выяснения всех обстоятельств вышеуказанного происшествия установлена связь с представителями правоохранительных и компетентных органов Ульяновской области", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

https://ria.ru/20220821/avarii-1811136716.html

ульяновская область

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Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области 2022-08-21T20:50 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

ульяновская область, происшествия