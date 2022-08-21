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Трое пострадавших в ДТП под Ульяновском находятся в тяжелом состоянии

Трое пострадавших в ДТП под Ульяновском находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 21.08.2022

Трое пострадавших в ДТП под Ульяновском находятся в тяжелом состоянии

Трое пострадавших в крупной аварии с автобусом в Ульяновской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил минздрав региона. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T19:22

2022-08-21T19:22

2022-08-21T19:25

происшествия

ульяновская область

россия

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САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Трое пострадавших в крупной аварии с автобусом в Ульяновской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил минздрав региона.Ранее власти Ульяновской области информировали, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Николаевском районе.По данным минздрава, пострадавших готовят к транспортировке из Николаевской районной больницы в Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова.Авария произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По последним данным правоохранителей, число погибших в крупной аварии составляет 16 человек. Согласно информации УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками.

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происшествия, ульяновская область, россия