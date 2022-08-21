https://ria.ru/20220821/dtp-1811150445.html
Трое пострадавших в ДТП под Ульяновском находятся в тяжелом состоянии
Трое пострадавших в ДТП под Ульяновском находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 21.08.2022
Трое пострадавших в ДТП под Ульяновском находятся в тяжелом состоянии
Трое пострадавших в крупной аварии с автобусом в Ульяновской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил минздрав региона. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T19:22
2022-08-21T19:22
2022-08-21T19:25
происшествия
ульяновская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811130202_0:19:1313:758_1920x0_80_0_0_a3a3270a10005bd3fcf4561620b10041.jpg
САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Трое пострадавших в крупной аварии с автобусом в Ульяновской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил минздрав региона.Ранее власти Ульяновской области информировали, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Николаевском районе.По данным минздрава, пострадавших готовят к транспортировке из Николаевской районной больницы в Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова.Авария произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По последним данным правоохранителей, число погибших в крупной аварии составляет 16 человек. Согласно информации УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками.
https://ria.ru/20220821/dtp-1811124512.html
ульяновская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811130202_0:0:1037:777_1920x0_80_0_0_257fa9ed5b4443acd034a356f23b2536.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновская область, россия
Происшествия, Ульяновская область, Россия
19:22 21.08.2022 (обновлено: 19:25 21.08.2022)
Трое пострадавших в ДТП под Ульяновском находятся в тяжелом состоянии
Медики сообщили, что трое пострадавших в ДТП под Ульяновском находятся в тяжелом состоянии
САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Трое пострадавших в крупной аварии с автобусом в Ульяновской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил минздрав региона.
Ранее власти Ульяновской области
информировали, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Николаевском районе
.
"В настоящий момент трое пострадавших - двое мужчин и одна женщина - находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении ведомства.
По данным минздрава, пострадавших готовят к транспортировке из Николаевской районной больницы в Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова.
Авария произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По последним данным правоохранителей, число погибших в крупной аварии составляет 16 человек. Согласно информации УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками.