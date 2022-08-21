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Трое пострадавших в ДТП под Ульяновском находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 21.08.2022
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Трое пострадавших в ДТП под Ульяновском находятся в тяжелом состоянии
Трое пострадавших в ДТП под Ульяновском находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 21.08.2022
Трое пострадавших в ДТП под Ульяновском находятся в тяжелом состоянии
Трое пострадавших в крупной аварии с автобусом в Ульяновской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил минздрав региона. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T19:22
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происшествия
ульяновская область
россия
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САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Трое пострадавших в крупной аварии с автобусом в Ульяновской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил минздрав региона.Ранее власти Ульяновской области информировали, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Николаевском районе.По данным минздрава, пострадавших готовят к транспортировке из Николаевской районной больницы в Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова.Авария произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По последним данным правоохранителей, число погибших в крупной аварии составляет 16 человек. Согласно информации УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками.
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происшествия, ульяновская область, россия
Происшествия, Ульяновская область, Россия
19:22 21.08.2022 (обновлено: 19:25 21.08.2022)
 
Трое пострадавших в ДТП под Ульяновском находятся в тяжелом состоянии

Медики сообщили, что трое пострадавших в ДТП под Ульяновском находятся в тяжелом состоянии

© Фото : ГУ МВД России по Ульяновской областиПоследствия ДТП в Николаевском районе Ульяновской области
Последствия ДТП в Николаевском районе Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© Фото : ГУ МВД России по Ульяновской области
Последствия ДТП в Николаевском районе Ульяновской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Трое пострадавших в крупной аварии с автобусом в Ульяновской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил минздрав региона.
Ранее власти Ульяновской области информировали, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Николаевском районе.
"В настоящий момент трое пострадавших - двое мужчин и одна женщина - находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении ведомства.
По данным минздрава, пострадавших готовят к транспортировке из Николаевской районной больницы в Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова.
Авария произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По последним данным правоохранителей, число погибших в крупной аварии составляет 16 человек. Согласно информации УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками.
Последствия ДТП в Николаевском районе Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
16:21
Появилось видео с места смертельного ДТП в Ульяновской области
 
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