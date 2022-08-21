https://ria.ru/20220821/dtp-1811134062.html

Граждан Казахстана среди жертв ДТП под Ульяновском нет, заявили в МИД

Граждан Казахстана среди жертв ДТП под Ульяновском нет, заявили в МИД - РИА Новости, 21.08.2022

Граждан Казахстана среди жертв ДТП под Ульяновском нет, заявили в МИД

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что, согласно предварительным данным штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T17:21

2022-08-21T17:21

2022-08-21T17:28

происшествия

авто

ульяновская область

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НУР-СУЛТАН, 21 авг – РИА Новости. Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что, согласно предварительным данным штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и пострадавших в ДТП нет граждан республики.Ранее источник в экстренных службах заявлял РИА Новости, что, предварительно, погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана."По предварительным данным штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и пострадавших в ДТП в Ульяновской области граждан Республики Казахстан нет", - сказал Смадияров РИА Новости.Авария произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По данным УМВД, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. По последним данным правоохранителей, число погибших в крупной аварии выросло до 16 человек, сообщалось о трех пострадавших. Согласно информации УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками.

https://ria.ru/20220821/dtp-1811128971.html

ульяновская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, ульяновская область