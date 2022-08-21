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Граждан Казахстана среди жертв ДТП под Ульяновском нет, заявили в МИД - РИА Новости, 21.08.2022
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Граждан Казахстана среди жертв ДТП под Ульяновском нет, заявили в МИД
Граждан Казахстана среди жертв ДТП под Ульяновском нет, заявили в МИД - РИА Новости, 21.08.2022
Граждан Казахстана среди жертв ДТП под Ульяновском нет, заявили в МИД
Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что, согласно предварительным данным штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T17:21
2022-08-21T17:28
происшествия
авто
ульяновская область
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НУР-СУЛТАН, 21 авг – РИА Новости. Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что, согласно предварительным данным штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и пострадавших в ДТП нет граждан республики.Ранее источник в экстренных службах заявлял РИА Новости, что, предварительно, погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана."По предварительным данным штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и пострадавших в ДТП в Ульяновской области граждан Республики Казахстан нет", - сказал Смадияров РИА Новости.Авария произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По данным УМВД, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. По последним данным правоохранителей, число погибших в крупной аварии выросло до 16 человек, сообщалось о трех пострадавших. Согласно информации УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками.
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происшествия, авто, ульяновская область
Происшествия, Авто, Ульяновская область
17:21 21.08.2022 (обновлено: 17:28 21.08.2022)
 
Граждан Казахстана среди жертв ДТП под Ульяновском нет, заявили в МИД

МИД Казахстана: граждан республики среди погибших в ДТП под Ульяновском нет

© ГУ МВД России по Ульяновской областиПоследствия ДТП в Николаевском районе Ульяновской области
Последствия ДТП в Николаевском районе Ульяновской области
© ГУ МВД России по Ульяновской области
Последствия ДТП в Николаевском районе Ульяновской области
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 21 авг – РИА Новости. Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что, согласно предварительным данным штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и пострадавших в ДТП нет граждан республики.
Ранее источник в экстренных службах заявлял РИА Новости, что, предварительно, погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана.
"По предварительным данным штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и пострадавших в ДТП в Ульяновской области граждан Республики Казахстан нет", - сказал Смадияров РИА Новости.
Авария произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По данным УМВД, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. По последним данным правоохранителей, число погибших в крупной аварии выросло до 16 человек, сообщалось о трех пострадавших. Согласно информации УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками.
Последствия ДТП в Николаевском районе Ульяновской области
Вчера, 16:53
Число погибших в ДТП в Ульяновской области выросло до 16 человек
 
ПроисшествияАвтоУльяновская область
 
 
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