https://ria.ru/20220821/dtp-1811124834.html
МВД сообщило о 14 погибших в ДТП с автобусом под Ульяновском
МВД сообщило о 14 погибших в ДТП с автобусом под Ульяновском - РИА Новости, 21.08.2022
МВД сообщило о 14 погибших в ДТП с автобусом под Ульяновском
МВД сообщает о 14 погибших в аварии с автобусом в Ульяновской области, три человека госпитализированы. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T16:27
2022-08-21T16:27
2022-08-21T17:18
происшествия
казахстан
россия
авто
ульяновская область
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. МВД сообщает о 14 погибших в аварии с автобусом в Ульяновской области, три человека госпитализированы.Ранее экстренные службы информировали, что погибли 15 человек, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным ведомства, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Экстренные службы информировали, что, по предварительным данным, погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана."По предварительным данным, в результате ДТП погибло 14 человек и трое госпитализированы. Информация уточняется", - говорится на сайте МВД России.
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казахстан
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казахстан, россия, авто, ульяновская область
Происшествия, Казахстан, Россия, Авто, Ульяновская область
16:27 21.08.2022 (обновлено: 17:18 21.08.2022)
МВД сообщило о 14 погибших в ДТП с автобусом под Ульяновском
МВД сообщило о 14 погибших в аварии с автобусом в Ульяновской области