https://ria.ru/20220821/dtp-1811124834.html

МВД сообщило о 14 погибших в ДТП с автобусом под Ульяновском

МВД сообщило о 14 погибших в ДТП с автобусом под Ульяновском - РИА Новости, 21.08.2022

МВД сообщило о 14 погибших в ДТП с автобусом под Ульяновском

МВД сообщает о 14 погибших в аварии с автобусом в Ульяновской области, три человека госпитализированы. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T16:27

2022-08-21T16:27

2022-08-21T17:18

происшествия

казахстан

россия

авто

ульяновская область

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. МВД сообщает о 14 погибших в аварии с автобусом в Ульяновской области, три человека госпитализированы.Ранее экстренные службы информировали, что погибли 15 человек, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным ведомства, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Экстренные службы информировали, что, по предварительным данным, погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана."По предварительным данным, в результате ДТП погибло 14 человек и трое госпитализированы. Информация уточняется", - говорится на сайте МВД России.

https://ria.ru/20220821/dtp-1811124181.html

казахстан

россия

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, казахстан, россия, авто, ульяновская область