https://ria.ru/20220821/dtp-1811118730.html

Число погибших в крупном ДТП под Ульяновском выросло до 11 человек

Число погибших в крупном ДТП под Ульяновском выросло до 11 человек - РИА Новости, 21.08.2022

Число погибших в крупном ДТП под Ульяновском выросло до 11 человек

Число погибших в аварии с автобусом в Ульяновской области выросло до 11 человек, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T15:50

2022-08-21T15:50

2022-08-21T15:52

происшествия

ульяновская область

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САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Число погибших в аварии с автобусом в Ульяновской области выросло до 11 человек, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.Ранее в УМВД информировали, что девять человек погибли, еще трое пострадали в аварии с автобусом на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По данным ведомства, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом."Количество погибших увеличилось до 11 человек. Трое госпитализировано в тяжелом состоянии", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20220730/dtp-1806069181.html

ульяновская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ульяновская область