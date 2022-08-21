https://ria.ru/20220821/dtp-1811118730.html
Число погибших в крупном ДТП под Ульяновском выросло до 11 человек
Число погибших в крупном ДТП под Ульяновском выросло до 11 человек - РИА Новости, 21.08.2022
Число погибших в крупном ДТП под Ульяновском выросло до 11 человек
Число погибших в аварии с автобусом в Ульяновской области выросло до 11 человек, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T15:50
2022-08-21T15:50
2022-08-21T15:52
происшествия
ульяновская область
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САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Число погибших в аварии с автобусом в Ульяновской области выросло до 11 человек, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.Ранее в УМВД информировали, что девять человек погибли, еще трое пострадали в аварии с автобусом на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По данным ведомства, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом."Количество погибших увеличилось до 11 человек. Трое госпитализировано в тяжелом состоянии", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20220730/dtp-1806069181.html
ульяновская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ульяновская область
Происшествия, Ульяновская область
15:50 21.08.2022 (обновлено: 15:52 21.08.2022)
Число погибших в крупном ДТП под Ульяновском выросло до 11 человек
Число погибших в ДТП с микроавтобусом и грузовиками под Ульяновском выросло до 11 человек