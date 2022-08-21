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Число погибших в крупном ДТП под Ульяновском выросло до 11 человек - РИА Новости, 21.08.2022
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Число погибших в крупном ДТП под Ульяновском выросло до 11 человек
Число погибших в крупном ДТП под Ульяновском выросло до 11 человек - РИА Новости, 21.08.2022
Число погибших в крупном ДТП под Ульяновском выросло до 11 человек
Число погибших в аварии с автобусом в Ульяновской области выросло до 11 человек, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T15:50
2022-08-21T15:52
происшествия
ульяновская область
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САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Число погибших в аварии с автобусом в Ульяновской области выросло до 11 человек, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.Ранее в УМВД информировали, что девять человек погибли, еще трое пострадали в аварии с автобусом на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По данным ведомства, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом."Количество погибших увеличилось до 11 человек. Трое госпитализировано в тяжелом состоянии", - сказал представитель ведомства.
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происшествия, ульяновская область
Происшествия, Ульяновская область
15:50 21.08.2022 (обновлено: 15:52 21.08.2022)
 
Число погибших в крупном ДТП под Ульяновском выросло до 11 человек

Число погибших в ДТП с микроавтобусом и грузовиками под Ульяновском выросло до 11 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Число погибших в аварии с автобусом в Ульяновской области выросло до 11 человек, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.
Ранее в УМВД информировали, что девять человек погибли, еще трое пострадали в аварии с автобусом на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По данным ведомства, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом.
"Количество погибших увеличилось до 11 человек. Трое госпитализировано в тяжелом состоянии", - сказал представитель ведомства.
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ПроисшествияУльяновская область
 
 
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