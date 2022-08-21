https://ria.ru/20220821/dtp-1811108149.html
В Саратовской области перевернулся автомобиль с тремя подростками
В Саратовской области перевернулся автомобиль с тремя подростками - РИА Новости, 21.08.2022
В Саратовской области перевернулся автомобиль с тремя подростками
Легковой автомобиль с тремя подростками в воскресенье перевернулся в Ивантеевском районе Саратовской области, все трое с травмами госпитализированы, сообщил... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T14:22
2022-08-21T14:22
2022-08-21T15:19
происшествия
ивантеевка
мирный
саратовская область
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САРАТОВ, 21 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль с тремя подростками в воскресенье перевернулся в Ивантеевском районе Саратовской области, все трое с травмами госпитализированы, сообщил зампред правительства региона - министр здравоохранения Олег Костин.ДТП произошло около 12.00 (11.00 мск) на первом километре дороги от Ивантеевки в сторону поселка Мирный."На трассе перевернулся автомобиль с тремя подростками... Пострадавших трое", - написал Костин в Telegram-канале.Он отметил, что пострадавшие мальчики 13, 14 и 16 лет госпитализированы в районную больницу в состоянии средней степени тяжести.Как уточнили журналистам в областном управлении ГИБДД, по предварительным данным, за рулём ВАЗ-2115 находился 16-летний подросток. По факту аварии проводится проверка.
https://ria.ru/20220726/dtp-1805201631.html
https://ria.ru/20220815/dtp-1809725956.html
ивантеевка
мирный
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, ивантеевка, мирный, саратовская область
Происшествия, Ивантеевка, Мирный, Саратовская область
14:22 21.08.2022 (обновлено: 15:19 21.08.2022)
В Саратовской области перевернулся автомобиль с тремя подростками
В Саратовской области перевернулся автомобиль с тремя подростками, они госпитализированы