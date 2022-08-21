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В Саратовской области перевернулся автомобиль с тремя подростками - РИА Новости, 21.08.2022
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В Саратовской области перевернулся автомобиль с тремя подростками
В Саратовской области перевернулся автомобиль с тремя подростками - РИА Новости, 21.08.2022
В Саратовской области перевернулся автомобиль с тремя подростками
Легковой автомобиль с тремя подростками в воскресенье перевернулся в Ивантеевском районе Саратовской области, все трое с травмами госпитализированы, сообщил... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T14:22
2022-08-21T15:19
происшествия
ивантеевка
мирный
саратовская область
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САРАТОВ, 21 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль с тремя подростками в воскресенье перевернулся в Ивантеевском районе Саратовской области, все трое с травмами госпитализированы, сообщил зампред правительства региона - министр здравоохранения Олег Костин.ДТП произошло около 12.00 (11.00 мск) на первом километре дороги от Ивантеевки в сторону поселка Мирный."На трассе перевернулся автомобиль с тремя подростками... Пострадавших трое", - написал Костин в Telegram-канале.Он отметил, что пострадавшие мальчики 13, 14 и 16 лет госпитализированы в районную больницу в состоянии средней степени тяжести.Как уточнили журналистам в областном управлении ГИБДД, по предварительным данным, за рулём ВАЗ-2115 находился 16-летний подросток. По факту аварии проводится проверка.
https://ria.ru/20220726/dtp-1805201631.html
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ивантеевка
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происшествия, ивантеевка, мирный, саратовская область
Происшествия, Ивантеевка, Мирный, Саратовская область
14:22 21.08.2022 (обновлено: 15:19 21.08.2022)
 
В Саратовской области перевернулся автомобиль с тремя подростками

В Саратовской области перевернулся автомобиль с тремя подростками, они госпитализированы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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САРАТОВ, 21 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль с тремя подростками в воскресенье перевернулся в Ивантеевском районе Саратовской области, все трое с травмами госпитализированы, сообщил зампред правительства региона - министр здравоохранения Олег Костин.
ДТП произошло около 12.00 (11.00 мск) на первом километре дороги от Ивантеевки в сторону поселка Мирный.
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Подросток за рулем ВАЗ устроил смертельное ДТП на Урале
"На трассе перевернулся автомобиль с тремя подростками... Пострадавших трое", - написал Костин в Telegram-канале.
Он отметил, что пострадавшие мальчики 13, 14 и 16 лет госпитализированы в районную больницу в состоянии средней степени тяжести.
Как уточнили журналистам в областном управлении ГИБДД, по предварительным данным, за рулём ВАЗ-2115 находился 16-летний подросток. По факту аварии проводится проверка.
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ПроисшествияИвантеевкаМирныйСаратовская область
 
 
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