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В ДТП с автобусом в Гонконге пострадали не менее 12 человек
В ДТП с автобусом в Гонконге пострадали не менее 12 человек - РИА Новости, 21.08.2022
В ДТП с автобусом в Гонконге пострадали не менее 12 человек
По крайней мере 12 человек пострадали в Гонконге в результате ДТП с автобусом, сообщает в воскресенье газета South China Morning Post со ссылкой на полицию. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T09:23
2022-08-21T09:23
2022-08-21T09:23
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ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. По крайней мере 12 человек пострадали в Гонконге в результате ДТП с автобусом, сообщает в воскресенье газета South China Morning Post со ссылкой на полицию.Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье в полдень, автобус наехал на придорожный столб, в результате пострадали 12 человек, в том числе 14-летний подросток.Отмечается, что по крайней мере 10 пострадавших были пассажирами автобуса, пятерых отправили в больницу с травмами.Полиция выясняет причины аварии.
https://ria.ru/20220702/gonkong-1799757840.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гонконг
В ДТП с автобусом в Гонконге пострадали не менее 12 человек
В ДТП с автобусом в Гонконге пострадали не менее 12 человек, в том числе подросток
ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости.
По крайней мере 12 человек пострадали в Гонконге в результате ДТП с автобусом, сообщает в воскресенье газета South China Morning Post
со ссылкой на полицию.
Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье в полдень, автобус наехал на придорожный столб, в результате пострадали 12 человек, в том числе 14-летний подросток.
Отмечается, что по крайней мере 10 пострадавших были пассажирами автобуса, пятерых отправили в больницу с травмами.
Полиция выясняет причины аварии.