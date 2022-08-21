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В ДТП с автобусом в Гонконге пострадали не менее 12 человек - РИА Новости, 21.08.2022
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В ДТП с автобусом в Гонконге пострадали не менее 12 человек
В ДТП с автобусом в Гонконге пострадали не менее 12 человек - РИА Новости, 21.08.2022
В ДТП с автобусом в Гонконге пострадали не менее 12 человек
По крайней мере 12 человек пострадали в Гонконге в результате ДТП с автобусом, сообщает в воскресенье газета South China Morning Post со ссылкой на полицию. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T09:23
2022-08-21T09:23
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ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. По крайней мере 12 человек пострадали в Гонконге в результате ДТП с автобусом, сообщает в воскресенье газета South China Morning Post со ссылкой на полицию.Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье в полдень, автобус наехал на придорожный столб, в результате пострадали 12 человек, в том числе 14-летний подросток.Отмечается, что по крайней мере 10 пострадавших были пассажирами автобуса, пятерых отправили в больницу с травмами.Полиция выясняет причины аварии.
https://ria.ru/20220702/gonkong-1799757840.html
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в мире, гонконг
В мире, Гонконг
09:23 21.08.2022
 
В ДТП с автобусом в Гонконге пострадали не менее 12 человек

В ДТП с автобусом в Гонконге пострадали не менее 12 человек, в том числе подросток

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с моря на Гонконг
Вид с моря на Гонконг - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. По крайней мере 12 человек пострадали в Гонконге в результате ДТП с автобусом, сообщает в воскресенье газета South China Morning Post со ссылкой на полицию.
Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье в полдень, автобус наехал на придорожный столб, в результате пострадали 12 человек, в том числе 14-летний подросток.
Отмечается, что по крайней мере 10 пострадавших были пассажирами автобуса, пятерых отправили в больницу с травмами.
Полиция выясняет причины аварии.
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