https://ria.ru/20220821/dtp-1811075676.html

В ДТП с автобусом в Гонконге пострадали не менее 12 человек

В ДТП с автобусом в Гонконге пострадали не менее 12 человек - РИА Новости, 21.08.2022

В ДТП с автобусом в Гонконге пострадали не менее 12 человек

По крайней мере 12 человек пострадали в Гонконге в результате ДТП с автобусом, сообщает в воскресенье газета South China Morning Post со ссылкой на полицию. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T09:23

2022-08-21T09:23

2022-08-21T09:23

в мире

гонконг

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ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. По крайней мере 12 человек пострадали в Гонконге в результате ДТП с автобусом, сообщает в воскресенье газета South China Morning Post со ссылкой на полицию.Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье в полдень, автобус наехал на придорожный столб, в результате пострадали 12 человек, в том числе 14-летний подросток.Отмечается, что по крайней мере 10 пострадавших были пассажирами автобуса, пятерых отправили в больницу с травмами.Полиция выясняет причины аварии.

https://ria.ru/20220702/gonkong-1799757840.html

гонконг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, гонконг