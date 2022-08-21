https://ria.ru/20220821/dtp-1811068249.html

В ДТП под Красноярском погиб человек

В ДТП под Красноярском погиб человек - РИА Новости, 21.08.2022

В ДТП под Красноярском погиб человек

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Красноярском крае, в результате погиб водитель одной из машин и три пассажира госпитализированы, сообщает... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T07:51

2022-08-21T07:51

2022-08-21T08:08

происшествия

россия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 21 авг - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Красноярском крае, в результате погиб водитель одной из машин и три пассажира госпитализированы, сообщает краевой главк ГУМВД.По его данным, инцидент произошел на 113 километре автодороги Мотыгино-Широкий Лог. Предварительно, водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Tucson.По данным пресс-службы, все они в момент ДТП были не пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок перевозился с нарушением, он находился на заднем пассажирском сидении посередине, без детского удерживающего устройства.

https://ria.ru/20220820/dtp-1811003163.html

россия

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, красноярский край