https://ria.ru/20220821/dtp-1811068249.html
В ДТП под Красноярском погиб человек
В ДТП под Красноярском погиб человек - РИА Новости, 21.08.2022
В ДТП под Красноярском погиб человек
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Красноярском крае, в результате погиб водитель одной из машин и три пассажира госпитализированы, сообщает... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T07:51
2022-08-21T07:51
2022-08-21T08:08
происшествия
россия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 21 авг - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Красноярском крае, в результате погиб водитель одной из машин и три пассажира госпитализированы, сообщает краевой главк ГУМВД.По его данным, инцидент произошел на 113 километре автодороги Мотыгино-Широкий Лог. Предварительно, водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Tucson.По данным пресс-службы, все они в момент ДТП были не пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок перевозился с нарушением, он находился на заднем пассажирском сидении посередине, без детского удерживающего устройства.
https://ria.ru/20220820/dtp-1811003163.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, красноярский край
Происшествия, Россия, Красноярский край
07:51 21.08.2022 (обновлено: 08:08 21.08.2022)
В ДТП под Красноярском погиб человек
В ДТП с двумя автомобилями под Красноярском погиб человек, три пассажира госпитализированы
КРАСНОЯРСК, 21 авг - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Красноярском крае, в результате погиб водитель одной из машин и три пассажира госпитализированы, сообщает краевой главк ГУМВД.
По его данным, инцидент произошел на 113 километре автодороги Мотыгино-Широкий Лог. Предварительно, водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Tucson.
"В результате происшествия водитель Priora погиб на месте ДТП. Водитель Hyundai не пострадал... Трое его пассажиров: девушка 2001 г.р, молодой человек 1995 г.р. и ребенок 2020 г.р. были госпитализированы", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, все они в момент ДТП были не пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок перевозился с нарушением, он находился на заднем пассажирском сидении посередине, без детского удерживающего устройства.