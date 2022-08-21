https://ria.ru/20220821/draka-1811157152.html

Детский конфликт в Москве перерос в драку взрослых

Детский конфликт в Москве перерос в драку взрослых - РИА Новости, 21.08.2022

Детский конфликт в Москве перерос в драку взрослых

Детская ссора на западе Москвы переросла в драку взрослых, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД по ЗАО. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T20:12

2022-08-21T20:12

2022-08-21T23:56

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Детская ссора на западе Москвы переросла в драку взрослых, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД по ЗАО.Отмечается, что в полицию поступила информация о потасовке между двумя мужчинами на Мосфильмовской улице. Конфликт начался после ссоры их малолетних детей.Более того, позднее в ОМВД поступила телефонограмма из медучреждения об обращении ребенка за помощью с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и повреждение гортани".Добавляется, что после инцидента проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.Получил ли ребенок травмы в ходе детского конфликта или же их причинил один из взрослых — не уточняется.

https://ria.ru/20220816/draka-1810117052.html

https://ria.ru/20220815/kvadrotsikl-1809787522.html

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия