https://ria.ru/20220821/draka-1811157152.html
Детский конфликт в Москве перерос в драку взрослых
Детский конфликт в Москве перерос в драку взрослых - РИА Новости, 21.08.2022
Детский конфликт в Москве перерос в драку взрослых
Детская ссора на западе Москвы переросла в драку взрослых, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД по ЗАО. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T20:12
2022-08-21T20:12
2022-08-21T23:56
происшествия
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Детская ссора на западе Москвы переросла в драку взрослых, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД по ЗАО.Отмечается, что в полицию поступила информация о потасовке между двумя мужчинами на Мосфильмовской улице. Конфликт начался после ссоры их малолетних детей.Более того, позднее в ОМВД поступила телефонограмма из медучреждения об обращении ребенка за помощью с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и повреждение гортани".Добавляется, что после инцидента проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.Получил ли ребенок травмы в ходе детского конфликта или же их причинил один из взрослых — не уточняется.
https://ria.ru/20220816/draka-1810117052.html
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Происшествия, Москва, Россия
20:12 21.08.2022 (обновлено: 23:56 21.08.2022)
Детский конфликт в Москве перерос в драку взрослых
Детский конфликт в Москве обернулся дракой взрослых, двоих мужчин доставили в полицию
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Детская ссора на западе Москвы переросла в драку взрослых, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД по ЗАО.
Отмечается, что в полицию поступила информация о потасовке между двумя мужчинами на Мосфильмовской улице. Конфликт начался после ссоры их малолетних детей.
"Прибывшие на место происшествия полицейские пресекли противоправные действия граждан и для уточнения всех обстоятельств произошедшего доставили их в территориальный отдел полиции", — рассказали в пресс-службе.
Более того, позднее в ОМВД поступила телефонограмма из медучреждения об обращении ребенка за помощью с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и повреждение гортани".
Добавляется, что после инцидента проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
Получил ли ребенок травмы в ходе детского конфликта или же их причинил один из взрослых — не уточняется.