https://ria.ru/20220821/donetsk-1811093854.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 21.08.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина

В результате ночного обстрела Киевского района Донецка повреждена часть фасада жилого дома, погиб мужчина 1950 года рождения, его соседи сообщают, что живут при РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T12:23

2022-08-21T12:23

2022-08-21T12:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. В результате ночного обстрела Киевского района Донецка повреждена часть фасада жилого дома, погиб мужчина 1950 года рождения, его соседи сообщают, что живут при постоянных обстрелах, передает корреспондент РИА Новости кадры с места события."Несущие стены в коридоре, мы там сидели, и тут как бабахнуло. Не знаешь, что будет завтра, что будет через секунду", - рассказывает жительница соседней квартиры о произошедшем.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220820/donetsk-1811029893.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика