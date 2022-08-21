https://ria.ru/20220821/donetsk-1811093854.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 21.08.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
В результате ночного обстрела Киевского района Донецка повреждена часть фасада жилого дома, погиб мужчина 1950 года рождения, его соседи сообщают, что живут при РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T12:23
2022-08-21T12:23
2022-08-21T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. В результате ночного обстрела Киевского района Донецка повреждена часть фасада жилого дома, погиб мужчина 1950 года рождения, его соседи сообщают, что живут при постоянных обстрелах, передает корреспондент РИА Новости кадры с места события."Несущие стены в коридоре, мы там сидели, и тут как бабахнуло. Не знаешь, что будет завтра, что будет через секунду", - рассказывает жительница соседней квартиры о произошедшем.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220820/donetsk-1811029893.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина