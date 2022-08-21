ЕР доставила в Донецк лекарства для детей
ЕР доставила в Донецк жизненно необходимые лекарства для тяжелобольных детей
Боеприпас на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "Единая Россия" доставила в Донецк жизненно необходимые препараты для тяжелобольных детей, с просьбой к женскому комитету партии обратились матери детей, сообщили в пресс-службе ЕР.
"Единая Россия" доставила в Донецк жизненно необходимые препараты для тяжелобольных детей. 18 наименований различных препаратов отправили по адресам в Донецке, а также Макеевке, Шахтерске, Харцызске, Енакиево, Антраците, Ясиноватой, Моспино, Горловке и Снежном", - сказано в сообщении.
Отмечается, что с просьбой приобрести их к женскому комитету партии обратились матери детей в возрасте от 3 до 13 лет, страдающих когнитивными нарушениями, задержкой психо-рече-моторного развития, поражением нервной системы.
"У родителей сегодня возникают серьёзные проблемы с лечением тяжелых детских заболеваний. Часто требуются лекарства, которые сложно или даже невозможно приобрести. Мы стараемся оперативно помочь, подключаем все ресурсы – и гуманитарные центры, волонтеров, чтобы как можно быстрее прийти на помощь", - приводят в сообщении слова замсекретаря Генсовета "Единой России", координатора деятельности женского комитета партии Дарьи Лантратовой.
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