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ЕР доставила в Донецк лекарства для детей - РИА Новости, 21.08.2022
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ЕР доставила в Донецк лекарства для детей
ЕР доставила в Донецк лекарства для детей - РИА Новости, 21.08.2022
ЕР доставила в Донецк лекарства для детей
"Единая Россия" доставила в Донецк жизненно необходимые препараты для тяжелобольных детей, с просьбой к женскому комитету партии обратились матери детей,... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T11:43
2022-08-21T11:43
общество
донецк (днр)
макеевка
харцызск
единая россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "Единая Россия" доставила в Донецк жизненно необходимые препараты для тяжелобольных детей, с просьбой к женскому комитету партии обратились матери детей, сообщили в пресс-службе ЕР."Единая Россия" доставила в Донецк жизненно необходимые препараты для тяжелобольных детей. 18 наименований различных препаратов отправили по адресам в Донецке, а также Макеевке, Шахтерске, Харцызске, Енакиево, Антраците, Ясиноватой, Моспино, Горловке и Снежном", - сказано в сообщении.Отмечается, что с просьбой приобрести их к женскому комитету партии обратились матери детей в возрасте от 3 до 13 лет, страдающих когнитивными нарушениями, задержкой психо-рече-моторного развития, поражением нервной системы."У родителей сегодня возникают серьёзные проблемы с лечением тяжелых детских заболеваний. Часто требуются лекарства, которые сложно или даже невозможно приобрести. Мы стараемся оперативно помочь, подключаем все ресурсы – и гуманитарные центры, волонтеров, чтобы как можно быстрее прийти на помощь", - приводят в сообщении слова замсекретаря Генсовета "Единой России", координатора деятельности женского комитета партии Дарьи Лантратовой.
https://ria.ru/20220723/er-1804526089.html
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общество, донецк (днр), макеевка, харцызск, единая россия
Общество, Донецк (ДНР), Макеевка, Харцызск, Единая Россия
11:43 21.08.2022
 
ЕР доставила в Донецк лекарства для детей

ЕР доставила в Донецк жизненно необходимые лекарства для тяжелобольных детей

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкБоеприпас на месте обстрела в Донецке
Боеприпас на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Боеприпас на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "Единая Россия" доставила в Донецк жизненно необходимые препараты для тяжелобольных детей, с просьбой к женскому комитету партии обратились матери детей, сообщили в пресс-службе ЕР.
"Единая Россия" доставила в Донецк жизненно необходимые препараты для тяжелобольных детей. 18 наименований различных препаратов отправили по адресам в Донецке, а также Макеевке, Шахтерске, Харцызске, Енакиево, Антраците, Ясиноватой, Моспино, Горловке и Снежном", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что с просьбой приобрести их к женскому комитету партии обратились матери детей в возрасте от 3 до 13 лет, страдающих когнитивными нарушениями, задержкой психо-рече-моторного развития, поражением нервной системы.
"У родителей сегодня возникают серьёзные проблемы с лечением тяжелых детских заболеваний. Часто требуются лекарства, которые сложно или даже невозможно приобрести. Мы стараемся оперативно помочь, подключаем все ресурсы – и гуманитарные центры, волонтеров, чтобы как можно быстрее прийти на помощь", - приводят в сообщении слова замсекретаря Генсовета "Единой России", координатора деятельности женского комитета партии Дарьи Лантратовой.
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