https://ria.ru/20220821/donetsk-1811088437.html

ЕР доставила в Донецк лекарства для детей

ЕР доставила в Донецк лекарства для детей - РИА Новости, 21.08.2022

ЕР доставила в Донецк лекарства для детей

"Единая Россия" доставила в Донецк жизненно необходимые препараты для тяжелобольных детей, с просьбой к женскому комитету партии обратились матери детей,... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T11:43

2022-08-21T11:43

2022-08-21T11:43

общество

донецк (днр)

макеевка

харцызск

единая россия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "Единая Россия" доставила в Донецк жизненно необходимые препараты для тяжелобольных детей, с просьбой к женскому комитету партии обратились матери детей, сообщили в пресс-службе ЕР."Единая Россия" доставила в Донецк жизненно необходимые препараты для тяжелобольных детей. 18 наименований различных препаратов отправили по адресам в Донецке, а также Макеевке, Шахтерске, Харцызске, Енакиево, Антраците, Ясиноватой, Моспино, Горловке и Снежном", - сказано в сообщении.Отмечается, что с просьбой приобрести их к женскому комитету партии обратились матери детей в возрасте от 3 до 13 лет, страдающих когнитивными нарушениями, задержкой психо-рече-моторного развития, поражением нервной системы."У родителей сегодня возникают серьёзные проблемы с лечением тяжелых детских заболеваний. Часто требуются лекарства, которые сложно или даже невозможно приобрести. Мы стараемся оперативно помочь, подключаем все ресурсы – и гуманитарные центры, волонтеров, чтобы как можно быстрее прийти на помощь", - приводят в сообщении слова замсекретаря Генсовета "Единой России", координатора деятельности женского комитета партии Дарьи Лантратовой.

https://ria.ru/20220723/er-1804526089.html

https://ria.ru/20220818/pomosch-1810370938.html

донецк (днр)

макеевка

харцызск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецк (днр), макеевка, харцызск, единая россия