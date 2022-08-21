00:10 21.08.2022 (обновлено: 00:12 21.08.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку
Боеприпас на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.16 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.