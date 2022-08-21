https://ria.ru/20220821/donetsk-1811050897.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 21.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T00:10

2022-08-21T00:10

2022-08-21T00:12

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220820/pogibshaya-1811045244.html

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина