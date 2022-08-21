https://ria.ru/20220821/donbass-1811108311.html

В Александровке при обстреле со стороны ВСУ повреждено здание амбулатории

В Александровке при обстреле со стороны ВСУ повреждено здание амбулатории - РИА Новости, 21.08.2022

В Александровке при обстреле со стороны ВСУ повреждено здание амбулатории

Здание амбулатории в поселке Александровка в Донецкой Народной Республике повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T14:24

2022-08-21T14:24

2022-08-21T14:24

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Здание амбулатории в поселке Александровка в Донецкой Народной Республике повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."Украинские каратели повредили крышу и несущие конструкции здания амбулатории в пгт Александровка", - написал Кулемзин в своем Тelegram-канале.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.

https://ria.ru/20220821/obstrel-1811106463.html

донецк (днр)

петровский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), петровский район