https://ria.ru/20220821/donbass-1811086256.html

Украинские войска обстреляли Зайцево и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Зайцево и Пантелеймоновку - РИА Новости, 21.08.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли в воскресенье Зайцево и Пантелеймоновку, выпустив 16 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T11:24

2022-08-21T11:24

2022-08-21T11:24

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

украина

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в воскресенье Зайцево и Пантелеймоновку, выпустив 16 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Зайцево: выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра; 10.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220821/donbass-1811077661.html

зайцево

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, зайцево, украина