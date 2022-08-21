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Украинские войска обстреляли Зайцево и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Зайцево и Пантелеймоновку - РИА Новости, 21.08.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли в воскресенье Зайцево и Пантелеймоновку, выпустив 16 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T11:24
2022-08-21T11:24
2022-08-21T11:24
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
украина
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в воскресенье Зайцево и Пантелеймоновку, выпустив 16 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Зайцево: выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра; 10.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Украина
Украинские войска обстреляли Зайцево и Пантелеймоновку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 16 снарядов по Зайцево и Пантелеймоновке