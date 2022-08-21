https://ria.ru/20220821/donbass-1811078889.html
Украинские войска потеряли до 45 человек за сутки, сообщили в ЛНР
Украинские войска потеряли до 45 человек за сутки, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 21.08.2022
Украинские войска потеряли до 45 человек за сутки, сообщили в ЛНР
Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 45 человек личного состава, три бронетранспортера и две артиллерийские установки РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T10:09
2022-08-21T10:09
2022-08-21T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 45 человек личного состава, три бронетранспортера и две артиллерийские установки"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава; три бронетранспортёра; две артиллерийские установки; шесть единиц специальной автомобильной техники", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Также отмечается, что 20 августа более шести гектаров территории были очищены от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Пшеничное и Затишное.
https://ria.ru/20220820/razminirovanie-1811042493.html
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
10:09 21.08.2022 (обновлено: 10:10 21.08.2022)
Украинские войска потеряли до 45 человек за сутки, сообщили в ЛНР
Народная милиция ЛНР: ВСУ потеряли до 45 человек за сутки и три бронетранспортера