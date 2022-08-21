https://ria.ru/20220821/donbass-1811078889.html

Украинские войска потеряли до 45 человек за сутки, сообщили в ЛНР

Украинские войска потеряли до 45 человек за сутки, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 21.08.2022

Украинские войска потеряли до 45 человек за сутки, сообщили в ЛНР

Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 45 человек личного состава, три бронетранспортера и две артиллерийские установки РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T10:09

2022-08-21T10:09

2022-08-21T10:10

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 45 человек личного состава, три бронетранспортера и две артиллерийские установки"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава; три бронетранспортёра; две артиллерийские установки; шесть единиц специальной автомобильной техники", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Также отмечается, что 20 августа более шести гектаров территории были очищены от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Пшеничное и Затишное.

https://ria.ru/20220820/razminirovanie-1811042493.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика