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Украинские войска потеряли до 45 человек за сутки, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 21.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/donbass-1811078889.html
Украинские войска потеряли до 45 человек за сутки, сообщили в ЛНР
Украинские войска потеряли до 45 человек за сутки, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 21.08.2022
Украинские войска потеряли до 45 человек за сутки, сообщили в ЛНР
Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 45 человек личного состава, три бронетранспортера и две артиллерийские установки РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T10:09
2022-08-21T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 45 человек личного состава, три бронетранспортера и две артиллерийские установки"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава; три бронетранспортёра; две артиллерийские установки; шесть единиц специальной автомобильной техники", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Также отмечается, что 20 августа более шести гектаров территории были очищены от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Пшеничное и Затишное.
https://ria.ru/20220820/razminirovanie-1811042493.html
луганская народная республика
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Дарья Буймова
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в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
10:09 21.08.2022 (обновлено: 10:10 21.08.2022)
 
Украинские войска потеряли до 45 человек за сутки, сообщили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: ВСУ потеряли до 45 человек за сутки и три бронетранспортера

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 45 человек личного состава, три бронетранспортера и две артиллерийские установки
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава; три бронетранспортёра; две артиллерийские установки; шесть единиц специальной автомобильной техники", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также отмечается, что 20 августа более шести гектаров территории были очищены от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Пшеничное и Затишное.
Военнослужащий Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
Вчера, 21:52Специальная военная операция на Украине
Военные России, ДНР и ЛНР разминировали более 19 тысяч гектаров в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная Республика
 
 
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