https://ria.ru/20220821/donbass-1811077661.html

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку - РИА Новости, 21.08.2022

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку

Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Новобахмутовка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T09:49

2022-08-21T09:49

2022-08-21T09:49

в мире

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Новобахмутовка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220821/dnr-1811074418.html

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецкая народная республика