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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку - РИА Новости, 21.08.2022
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Новобахмутовка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T09:49
2022-08-21T09:49
2022-08-21T09:49
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Новобахмутовка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили шесть снарядов по Новобахмутовке