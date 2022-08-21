https://ria.ru/20220821/dolgi-1811053164.html

Названы долги, по которым необходимо платить до "последнего вздоха"

Названы долги, по которым необходимо платить до "последнего вздоха" - РИА Новости, 21.08.2022

Названы долги, по которым необходимо платить до "последнего вздоха"

В настоящее время россиянин может избавиться от большинства долгов, которые он наделал вольно или невольно благодаря закону о банкротстве. Однако по некоторым... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T02:17

2022-08-21T02:17

2022-08-21T02:17

общество

долг

россия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В настоящее время россиянин может избавиться от большинства долгов, которые он наделал вольно или невольно благодаря закону о банкротстве. Однако по некоторым из них вы обязаны платить всю жизнь, невзирая на материальные трудности, рассказывает "Прайму" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, речь, прежде всего, идет о возмещении ущерба жизни и здоровью другого человека и долгах по зарплате тем, кто работал на вас официально. Обязательно должны быть погашены долги за последствия сделок, признанных судом недействительными, уголовные штрафы за совершение общественно опасного деяния, а также убытки, причиненные юрлицу должником в качестве его участника, руководителя или арбитражного управляющего.Вне зависимости от переживаемых сложностей должник должен погасить текущие долги, возникшие после принятия судом заявления о банкротстве, например, долги по ЖКХ, а также задолженность по алиментам, поскольку речь идет об интересах детей, заключил Соловьев.

https://ria.ru/20220820/dolgi-1810907362.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, долг, россия