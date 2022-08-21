https://ria.ru/20220821/dolgi-1811053164.html
Названы долги, по которым необходимо платить до "последнего вздоха"
Названы долги, по которым необходимо платить до "последнего вздоха" - РИА Новости, 21.08.2022
Названы долги, по которым необходимо платить до "последнего вздоха"
В настоящее время россиянин может избавиться от большинства долгов, которые он наделал вольно или невольно благодаря закону о банкротстве. Однако по некоторым... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T02:17
2022-08-21T02:17
2022-08-21T02:17
общество
долг
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В настоящее время россиянин может избавиться от большинства долгов, которые он наделал вольно или невольно благодаря закону о банкротстве. Однако по некоторым из них вы обязаны платить всю жизнь, невзирая на материальные трудности, рассказывает "Прайму" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, речь, прежде всего, идет о возмещении ущерба жизни и здоровью другого человека и долгах по зарплате тем, кто работал на вас официально. Обязательно должны быть погашены долги за последствия сделок, признанных судом недействительными, уголовные штрафы за совершение общественно опасного деяния, а также убытки, причиненные юрлицу должником в качестве его участника, руководителя или арбитражного управляющего.Вне зависимости от переживаемых сложностей должник должен погасить текущие долги, возникшие после принятия судом заявления о банкротстве, например, долги по ЖКХ, а также задолженность по алиментам, поскольку речь идет об интересах детей, заключил Соловьев.
https://ria.ru/20220820/dolgi-1810907362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, долг, россия
Названы долги, по которым необходимо платить до "последнего вздоха"
Юрист Соловьев предупредил о существовании долгов, по которым придется платить всю жизнь
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.
В настоящее время россиянин может избавиться от большинства долгов, которые он наделал вольно или невольно благодаря закону о банкротстве. Однако по некоторым из них вы обязаны платить всю жизнь, невзирая на материальные трудности, рассказывает
"Прайму" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, речь, прежде всего, идет о возмещении ущерба жизни и здоровью другого человека и долгах по зарплате тем, кто работал на вас официально. Обязательно должны быть погашены долги за последствия сделок, признанных судом недействительными, уголовные штрафы за совершение общественно опасного деяния, а также убытки, причиненные юрлицу должником в качестве его участника, руководителя или арбитражного управляющего.
Вне зависимости от переживаемых сложностей должник должен погасить текущие долги, возникшие после принятия судом заявления о банкротстве, например, долги по ЖКХ, а также задолженность по алиментам, поскольку речь идет об интересах детей, заключил Соловьев.