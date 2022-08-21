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Названы долги, по которым необходимо платить до "последнего вздоха" - РИА Новости, 21.08.2022
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Названы долги, по которым необходимо платить до "последнего вздоха"
Названы долги, по которым необходимо платить до "последнего вздоха" - РИА Новости, 21.08.2022
Названы долги, по которым необходимо платить до "последнего вздоха"
В настоящее время россиянин может избавиться от большинства долгов, которые он наделал вольно или невольно благодаря закону о банкротстве. Однако по некоторым... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T02:17
2022-08-21T02:17
общество
долг
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В настоящее время россиянин может избавиться от большинства долгов, которые он наделал вольно или невольно благодаря закону о банкротстве. Однако по некоторым из них вы обязаны платить всю жизнь, невзирая на материальные трудности, рассказывает "Прайму" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, речь, прежде всего, идет о возмещении ущерба жизни и здоровью другого человека и долгах по зарплате тем, кто работал на вас официально. Обязательно должны быть погашены долги за последствия сделок, признанных судом недействительными, уголовные штрафы за совершение общественно опасного деяния, а также убытки, причиненные юрлицу должником в качестве его участника, руководителя или арбитражного управляющего.Вне зависимости от переживаемых сложностей должник должен погасить текущие долги, возникшие после принятия судом заявления о банкротстве, например, долги по ЖКХ, а также задолженность по алиментам, поскольку речь идет об интересах детей, заключил Соловьев.
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общество, долг, россия
Общество, Долг, Россия
02:17 21.08.2022
 
Названы долги, по которым необходимо платить до "последнего вздоха"

Юрист Соловьев предупредил о существовании долгов, по которым придется платить всю жизнь

© Depositphotos / WavebreakmediaРасстроенная пара
Расстроенная пара - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© Depositphotos / Wavebreakmedia
Расстроенная пара . Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В настоящее время россиянин может избавиться от большинства долгов, которые он наделал вольно или невольно благодаря закону о банкротстве. Однако по некоторым из них вы обязаны платить всю жизнь, невзирая на материальные трудности, рассказывает "Прайму" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, речь, прежде всего, идет о возмещении ущерба жизни и здоровью другого человека и долгах по зарплате тем, кто работал на вас официально. Обязательно должны быть погашены долги за последствия сделок, признанных судом недействительными, уголовные штрафы за совершение общественно опасного деяния, а также убытки, причиненные юрлицу должником в качестве его участника, руководителя или арбитражного управляющего.
Оплата банковской картой - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
Вчера, 07:01
Долги россиян по кредиткам впервые превысили 1,5 триллиона рублей
Вне зависимости от переживаемых сложностей должник должен погасить текущие долги, возникшие после принятия судом заявления о банкротстве, например, долги по ЖКХ, а также задолженность по алиментам, поскольку речь идет об интересах детей, заключил Соловьев.
 
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