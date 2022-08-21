https://ria.ru/20220821/dokuchaevsk-1811070729.html

Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР

Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР - РИА Новости, 21.08.2022

Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР

Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Докучаевску, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T08:24

2022-08-21T08:24

2022-08-21T08:24

специальная военная операция на украине

докучаевск

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днр

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Докучаевску, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220821/oruzhie-1810875817.html

докучаевск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

докучаевск, украина, днр, в мире