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Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР - РИА Новости, 21.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/dokuchaevsk-1811070729.html
Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР
Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР - РИА Новости, 21.08.2022
Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР
Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Докучаевску, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T08:24
2022-08-21T08:24
специальная военная операция на украине
докучаевск
украина
днр
в мире
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Докучаевску, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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докучаевск, украина, днр, в мире
Специальная военная операция на Украине, Докучаевск, Украина, ДНР, В мире
08:24 21.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили четыре снаряда по Докучаевску

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенная стена дома в результате обстрелов Докучаевска в Донецкой области
Разрушенная стена дома в результате обстрелов Докучаевска в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенная стена дома в результате обстрелов Докучаевска в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Докучаевску, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеДокучаевскУкраинаДНРВ мире
 
 
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