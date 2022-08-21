https://ria.ru/20220821/dnr-1811158532.html

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более двухсот боеприпасов

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более двухсот боеприпасов - РИА Новости, 21.08.2022

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более двухсот боеприпасов

Украинские войска за сутки выпустили более 200 боеприпасов по районам восьми населенных пунктов Донецкой народной республики, сообщила в воскресенье Народная... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T20:28

2022-08-21T20:28

2022-08-21T20:28

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили более 200 боеприпасов по районам восьми населенных пунктов Донецкой народной республики, сообщила в воскресенье Народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более двухсот боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что огонь велся по районам восьми населенных пунктов республики.

https://ria.ru/20220818/pyatnashka-1809988024.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, в мире, донбасс, украина, вооруженные силы украины