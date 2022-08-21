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Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более двухсот боеприпасов - РИА Новости, 21.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/dnr-1811158532.html
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более двухсот боеприпасов
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более двухсот боеприпасов - РИА Новости, 21.08.2022
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более двухсот боеприпасов
Украинские войска за сутки выпустили более 200 боеприпасов по районам восьми населенных пунктов Донецкой народной республики, сообщила в воскресенье Народная... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T20:28
2022-08-21T20:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили более 200 боеприпасов по районам восьми населенных пунктов Донецкой народной республики, сообщила в воскресенье Народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более двухсот боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что огонь велся по районам восьми населенных пунктов республики.
https://ria.ru/20220818/pyatnashka-1809988024.html
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донецкая народная республика, в мире, донбасс, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины
20:28 21.08.2022
 
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более двухсот боеприпасов

В ДНР сообщили, что ВСУ за сутки выпустили по республике более двухсот боеприпасов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные ведут обстрел из РСЗО БМ-21 "Град"
Украинские военные ведут обстрел из РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные ведут обстрел из РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили более 200 боеприпасов по районам восьми населенных пунктов Донецкой народной республики, сообщила в воскресенье Народная милиция республики.
"За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более двухсот боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что огонь велся по районам восьми населенных пунктов республики.
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