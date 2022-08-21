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Союзные силы с ДНР за сутки уничтожили более 25 украинских силовиков - РИА Новости, 21.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Союзные силы с ДНР за сутки уничтожили более 25 украинских силовиков
Союзные силы с ДНР за сутки уничтожили более 25 украинских силовиков - РИА Новости, 21.08.2022
Союзные силы с ДНР за сутки уничтожили более 25 украинских силовиков
Народная милиция ДНР заявила в воскресенье, что совместно с Вооруженными силами РФ за минувшие сутки уничтожила три бронетранспортера, один танк и более 25... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T10:57
2022-08-21T10:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила в воскресенье, что совместно с Вооруженными силами РФ за минувшие сутки уничтожила три бронетранспортера, один танк и более 25 украинских силовиков."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две артиллерийские установки, один танк, три бронетранспортера. Потери среди личного состава противника составили более 25 националистов", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.В субботу Народная милиция ДНР заявляла, что совместно с Вооруженными силами РФ за сутки уничтожила две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", семь единиц бронетанковой и автомобильной техники, а также более 15 украинских силовиков.
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в мире, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия
10:57 21.08.2022 (обновлено: 10:58 21.08.2022)
 
Союзные силы с ДНР за сутки уничтожили более 25 украинских силовиков

Союзные силы с ДНР за сутки уничтожили более 25 украинских силовиков и три БТР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила в воскресенье, что совместно с Вооруженными силами РФ за минувшие сутки уничтожила три бронетранспортера, один танк и более 25 украинских силовиков.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две артиллерийские установки, один танк, три бронетранспортера. Потери среди личного состава противника составили более 25 националистов", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
В субботу Народная милиция ДНР заявляла, что совместно с Вооруженными силами РФ за сутки уничтожила две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", семь единиц бронетанковой и автомобильной техники, а также более 15 украинских силовиков.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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