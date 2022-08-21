https://ria.ru/20220821/dnr-1811083010.html

Союзные силы с ДНР за сутки уничтожили более 25 украинских силовиков

Союзные силы с ДНР за сутки уничтожили более 25 украинских силовиков - РИА Новости, 21.08.2022

Союзные силы с ДНР за сутки уничтожили более 25 украинских силовиков

Народная милиция ДНР заявила в воскресенье, что совместно с Вооруженными силами РФ за минувшие сутки уничтожила три бронетранспортера, один танк и более 25... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T10:57

2022-08-21T10:57

2022-08-21T10:58

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила в воскресенье, что совместно с Вооруженными силами РФ за минувшие сутки уничтожила три бронетранспортера, один танк и более 25 украинских силовиков."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две артиллерийские установки, один танк, три бронетранспортера. Потери среди личного состава противника составили более 25 националистов", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.В субботу Народная милиция ДНР заявляла, что совместно с Вооруженными силами РФ за сутки уничтожила две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", семь единиц бронетанковой и автомобильной техники, а также более 15 украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, россия