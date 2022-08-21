https://ria.ru/20220821/dnr-1811074418.html
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.08.2022
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 244 единицы боеприпасов, два человека погибли, сообщает... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T09:06
2022-08-21T09:06
2022-08-21T09:20
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украина
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 244 единицы боеприпасов, два человека погибли, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 244 единицы различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Киевском районе Донецка и в освобожденном ранее населенном пункте Владимировка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что были повреждены 35 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Ленинском районах Донецка, Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220821/dokuchaevsk-1811070729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, ДНР, Украина
09:06 21.08.2022 (обновлено: 09:20 21.08.2022)
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 244 единицы боеприпасов