https://ria.ru/20220821/dnr-1811074418.html

Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.08.2022

Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 244 единицы боеприпасов, два человека погибли, сообщает... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T09:06

2022-08-21T09:06

2022-08-21T09:20

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 244 единицы боеприпасов, два человека погибли, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 244 единицы различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Киевском районе Донецка и в освобожденном ранее населенном пункте Владимировка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что были повреждены 35 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Ленинском районах Донецка, Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220821/dokuchaevsk-1811070729.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина