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Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/dnr-1811074418.html
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.08.2022
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 244 единицы боеприпасов, два человека погибли, сообщает... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T09:06
2022-08-21T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 244 единицы боеприпасов, два человека погибли, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 244 единицы различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Киевском районе Донецка и в освобожденном ранее населенном пункте Владимировка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что были повреждены 35 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Ленинском районах Донецка, Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220821/dokuchaevsk-1811070729.html
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в мире, днр, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, ДНР, Украина
09:06 21.08.2022 (обновлено: 09:20 21.08.2022)
 
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 244 единицы боеприпасов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 244 единицы боеприпасов, два человека погибли, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 244 единицы различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Киевском районе Донецка и в освобожденном ранее населенном пункте Владимировка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Разрушенная стена дома в результате обстрелов Докучаевска в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
08:24Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР
Отмечается, что были повреждены 35 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Ленинском районах Донецка, Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРУкраина
 
 
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