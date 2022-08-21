https://ria.ru/20220821/covid-19-1811073915.html

В Роспотребнадзоре сравнили уровень летальности при COVID-19 и гриппе

В Роспотребнадзоре сравнили уровень летальности при COVID-19 и гриппе - РИА Новости, 21.08.2022

В Роспотребнадзоре сравнили уровень летальности при COVID-19 и гриппе

Уровень летальности при коронавирусной инфекции все еще выше, чем при гриппе, наибольшую опасность COVID-19 представляет для пожилых людей и пациентов с... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T09:04

2022-08-21T09:04

2022-08-21T09:04

распространение коронавируса

общество

грипп

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Уровень летальности при коронавирусной инфекции все еще выше, чем при гриппе, наибольшую опасность COVID-19 представляет для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Уровень летальности при COVID-19 также несколько выше, чем при гриппе, но и это в основном касается возрастного населения", - сказала Пшеничная.Она пояснила, что коронавирус представляет собой опасность в первую очередь для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Именно у этой категории могут быть осложнения после перенесенной не только коронавирусной инфекции, но и гриппа, и других ОРВИ, отметила специалист.

https://ria.ru/20220819/koronavirus-1810636194.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, грипп, коронавирус covid-19, россия