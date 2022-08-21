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В Роспотребнадзоре сравнили уровень летальности при COVID-19 и гриппе - РИА Новости, 21.08.2022
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В Роспотребнадзоре сравнили уровень летальности при COVID-19 и гриппе
В Роспотребнадзоре сравнили уровень летальности при COVID-19 и гриппе - РИА Новости, 21.08.2022
В Роспотребнадзоре сравнили уровень летальности при COVID-19 и гриппе
Уровень летальности при коронавирусной инфекции все еще выше, чем при гриппе, наибольшую опасность COVID-19 представляет для пожилых людей и пациентов с... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T09:04
2022-08-21T09:04
распространение коронавируса
общество
грипп
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Уровень летальности при коронавирусной инфекции все еще выше, чем при гриппе, наибольшую опасность COVID-19 представляет для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Уровень летальности при COVID-19 также несколько выше, чем при гриппе, но и это в основном касается возрастного населения", - сказала Пшеничная.Она пояснила, что коронавирус представляет собой опасность в первую очередь для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Именно у этой категории могут быть осложнения после перенесенной не только коронавирусной инфекции, но и гриппа, и других ОРВИ, отметила специалист.
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общество, грипп, коронавирус covid-19, россия
Распространение коронавируса, Общество, Грипп, Коронавирус COVID-19, Россия
09:04 21.08.2022
 
В Роспотребнадзоре сравнили уровень летальности при COVID-19 и гриппе

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: уровень летальности при COVID-19 выше, чем при гриппе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Уровень летальности при коронавирусной инфекции все еще выше, чем при гриппе, наибольшую опасность COVID-19 представляет для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Уровень летальности при COVID-19 также несколько выше, чем при гриппе, но и это в основном касается возрастного населения", - сказала Пшеничная.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 06:59Распространение коронавируса
Ученый рассказал, когда в Москве наступит пик очередной волны коронавируса
Она пояснила, что коронавирус представляет собой опасность в первую очередь для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Именно у этой категории могут быть осложнения после перенесенной не только коронавирусной инфекции, но и гриппа, и других ОРВИ, отметила специалист.
 
Распространение коронавирусаОбществоГриппКоронавирус COVID-19Россия
 
 
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