https://ria.ru/20220821/covid-19-1811073915.html
В Роспотребнадзоре сравнили уровень летальности при COVID-19 и гриппе
В Роспотребнадзоре сравнили уровень летальности при COVID-19 и гриппе - РИА Новости, 21.08.2022
В Роспотребнадзоре сравнили уровень летальности при COVID-19 и гриппе
Уровень летальности при коронавирусной инфекции все еще выше, чем при гриппе, наибольшую опасность COVID-19 представляет для пожилых людей и пациентов с... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T09:04
2022-08-21T09:04
2022-08-21T09:04
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Уровень летальности при коронавирусной инфекции все еще выше, чем при гриппе, наибольшую опасность COVID-19 представляет для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Уровень летальности при COVID-19 также несколько выше, чем при гриппе, но и это в основном касается возрастного населения", - сказала Пшеничная.Она пояснила, что коронавирус представляет собой опасность в первую очередь для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Именно у этой категории могут быть осложнения после перенесенной не только коронавирусной инфекции, но и гриппа, и других ОРВИ, отметила специалист.
https://ria.ru/20220819/koronavirus-1810636194.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, грипп, коронавирус covid-19, россия
Распространение коронавируса, Общество, Грипп, Коронавирус COVID-19, Россия
В Роспотребнадзоре сравнили уровень летальности при COVID-19 и гриппе
Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: уровень летальности при COVID-19 выше, чем при гриппе
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Уровень летальности при коронавирусной инфекции все еще выше, чем при гриппе, наибольшую опасность COVID-19 представляет для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Уровень летальности при COVID-19 также несколько выше, чем при гриппе, но и это в основном касается возрастного населения", - сказала Пшеничная.
Она пояснила, что коронавирус представляет собой опасность в первую очередь для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Именно у этой категории могут быть осложнения после перенесенной не только коронавирусной инфекции, но и гриппа, и других ОРВИ, отметила специалист.