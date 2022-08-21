16:28 21.08.2022 (обновлено: 17:35 21.08.2022)
Вучич: противники Кадырова вербовали албанцев для участия в боях на Украине
Вучич рассказал о противниках Кадырова, вербовавших албанцев для отправки на Украину
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 авг — РИА Новости. Группа чеченцев — противников главы Чечни Рамзана Кадырова вербовала в Косово албанцев для участия в конфликте на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич из Брюсселя созвал собрание с представителями сербов из Косово и Метохии в воскресенье в 11:00 (12:00 мск) в правительственном комплексе "Палата Сербия". На встречу пригласили всех политических и институциональных представителей косовских сербов, руководство партии "Сербский список", глав муниципалитетов, начальников округов и директоров больниц. По словам сербского лидера, в последнее время на севере Косово активизировалась разведдеятельность.
"В последние два дня июля и первые три дня августа 2022 года группа чеченцев и черкесов, близких к противникам нынешней власти в Чечне Рамзана Кадырова, находилась там с двумя целями. Одна — наблюдение за ситуацией на севере, а другая — дополнительная вербовка албанцев для участия в конфликте на Украине", — сказал он в обращении.
Кроме того, Вучич рассказал, что специалисты зарегистрировали присутствие группы, в которой были Ахмет Русланович Бакаев, Идрис Азарсанов, а также люди с инициалами Х. А. и М. А. Это лица, связанные с Джамбулатом Сулеймановым и Ахмедом Закаевым (так называемым эмиссаром чеченских сепаратистов. — Прим. ред.), добавил он. На севере Косово, в Зубин-Потоке, они встретились с гражданином Турции Д. И. Х., приехав туда на автомобиле марки Mercedes с номерами города Нови-Пазар.
"Группа выражала интерес к ситуации на севере Косово, готовности сербов противостоять властям в Приштине и к тому, как доставить другим иностранным спецслужбам данные о том, как эти сербы могут быть нейтрализованы", — подчеркнул Вучич.
В минувший четверг состоялись переговоры президента Сербии с "премьером" самопровозглашенного Косово Альбином Курти в Брюсселе. Во встрече наряду с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем участвовали спецпредставитель ЕС по диалогу Мирослав Лайчак и представитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар. Боррель по итогам раунда диалога заявил, что Вучич и Курти не смогли прийти к соглашению по урегулированию, однако договорились продолжить дискуссию в ближайшие дни.
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере территории, где проживает много сербов, случились беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Однако после просьбы США они отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, отметив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
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