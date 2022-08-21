Рейтинг@Mail.ru
Вучич: противники Кадырова вербовали албанцев для участия в боях на Украине - РИА Новости, 21.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220821/chechentsy-1811124967.html
Вучич: противники Кадырова вербовали албанцев для участия в боях на Украине
Вучич: противники Кадырова вербовали албанцев для участия в боях на Украине - РИА Новости, 21.08.2022
Вучич: противники Кадырова вербовали албанцев для участия в боях на Украине
Группа чеченцев — противников главы Чечни Рамзана Кадырова вербовала в Косово албанцев для участия в конфликте на Украине, заявил президент Сербии Александр... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T16:28
2022-08-21T17:35
в мире
косово
сербия
александр вучич
ахмед закаев
альбин курти
жозеп боррель
приштина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg
БЕЛГРАД, 21 авг — РИА Новости. Группа чеченцев — противников главы Чечни Рамзана Кадырова вербовала в Косово албанцев для участия в конфликте на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич.Вучич из Брюсселя созвал собрание с представителями сербов из Косово и Метохии в воскресенье в 11:00 (12:00 мск) в правительственном комплексе "Палата Сербия". На встречу пригласили всех политических и институциональных представителей косовских сербов, руководство партии "Сербский список", глав муниципалитетов, начальников округов и директоров больниц. По словам сербского лидера, в последнее время на севере Косово активизировалась разведдеятельность.Кроме того, Вучич рассказал, что специалисты зарегистрировали присутствие группы, в которой были Ахмет Русланович Бакаев, Идрис Азарсанов, а также люди с инициалами Х. А. и М. А. Это лица, связанные с Джамбулатом Сулеймановым и Ахмедом Закаевым (так называемым эмиссаром чеченских сепаратистов. — Прим. ред.), добавил он. На севере Косово, в Зубин-Потоке, они встретились с гражданином Турции Д. И. Х., приехав туда на автомобиле марки Mercedes с номерами города Нови-Пазар. "Группа выражала интерес к ситуации на севере Косово, готовности сербов противостоять властям в Приштине и к тому, как доставить другим иностранным спецслужбам данные о том, как эти сербы могут быть нейтрализованы", — подчеркнул Вучич.В минувший четверг состоялись переговоры президента Сербии с "премьером" самопровозглашенного Косово Альбином Курти в Брюсселе. Во встрече наряду с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем участвовали спецпредставитель ЕС по диалогу Мирослав Лайчак и представитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар. Боррель по итогам раунда диалога заявил, что Вучич и Курти не смогли прийти к соглашению по урегулированию, однако договорились продолжить дискуссию в ближайшие дни.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере территории, где проживает много сербов, случились беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Однако после просьбы США они отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, отметив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
https://ria.ru/20220817/kosovo-1810288597.html
https://ria.ru/20220810/politika-1806893507.html
косово
сербия
приштина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_01721c7b1556b9c17061ba44a5f79d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, сербия, александр вучич, ахмед закаев, альбин курти, жозеп боррель, приштина, евросоюз, mercedes
В мире, Косово, Сербия, Александр Вучич, Ахмед Закаев, Альбин Курти, Жозеп Боррель, Приштина, Евросоюз, Mercedes
16:28 21.08.2022 (обновлено: 17:35 21.08.2022)
 
Вучич: противники Кадырова вербовали албанцев для участия в боях на Украине

Вучич рассказал о противниках Кадырова, вербовавших албанцев для отправки на Украину

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 21 авг — РИА Новости. Группа чеченцев — противников главы Чечни Рамзана Кадырова вербовала в Косово албанцев для участия в конфликте на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич из Брюсселя созвал собрание с представителями сербов из Косово и Метохии в воскресенье в 11:00 (12:00 мск) в правительственном комплексе "Палата Сербия". На встречу пригласили всех политических и институциональных представителей косовских сербов, руководство партии "Сербский список", глав муниципалитетов, начальников округов и директоров больниц. По словам сербского лидера, в последнее время на севере Косово активизировалась разведдеятельность.

"В последние два дня июля и первые три дня августа 2022 года группа чеченцев и черкесов, близких к противникам нынешней власти в Чечне Рамзана Кадырова, находилась там с двумя целями. Одна — наблюдение за ситуацией на севере, а другая — дополнительная вербовка албанцев для участия в конфликте на Украине", — сказал он в обращении.

Кроме того, Вучич рассказал, что специалисты зарегистрировали присутствие группы, в которой были Ахмет Русланович Бакаев, Идрис Азарсанов, а также люди с инициалами Х. А. и М. А. Это лица, связанные с Джамбулатом Сулеймановым и Ахмедом Закаевым (так называемым эмиссаром чеченских сепаратистов. — Прим. ред.), добавил он. На севере Косово, в Зубин-Потоке, они встретились с гражданином Турции Д. И. Х., приехав туда на автомобиле марки Mercedes с номерами города Нови-Пазар.
Грузовики KFOR в Косово - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 18:09
Генсек НАТО пообещал "пропорциональное" вмешательство в конфликт в Косово
"Группа выражала интерес к ситуации на севере Косово, готовности сербов противостоять властям в Приштине и к тому, как доставить другим иностранным спецслужбам данные о том, как эти сербы могут быть нейтрализованы", — подчеркнул Вучич.
В минувший четверг состоялись переговоры президента Сербии с "премьером" самопровозглашенного Косово Альбином Курти в Брюсселе. Во встрече наряду с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем участвовали спецпредставитель ЕС по диалогу Мирослав Лайчак и представитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар. Боррель по итогам раунда диалога заявил, что Вучич и Курти не смогли прийти к соглашению по урегулированию, однако договорились продолжить дискуссию в ближайшие дни.
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере территории, где проживает много сербов, случились беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Однако после просьбы США они отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, отметив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 17:51
Обострение в Косово: чем завершится многолетний конфликт в Сербии
 
В миреКосовоСербияАлександр ВучичАхмед ЗакаевАльбин КуртиЖозеп БоррельПриштинаЕвросоюзMercedes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала