https://ria.ru/20220821/chechentsy-1811124967.html

Вучич: противники Кадырова вербовали албанцев для участия в боях на Украине

Вучич: противники Кадырова вербовали албанцев для участия в боях на Украине - РИА Новости, 21.08.2022

Вучич: противники Кадырова вербовали албанцев для участия в боях на Украине

Группа чеченцев — противников главы Чечни Рамзана Кадырова вербовала в Косово албанцев для участия в конфликте на Украине, заявил президент Сербии Александр... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T16:28

2022-08-21T16:28

2022-08-21T17:35

в мире

косово

сербия

александр вучич

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альбин курти

жозеп боррель

приштина

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БЕЛГРАД, 21 авг — РИА Новости. Группа чеченцев — противников главы Чечни Рамзана Кадырова вербовала в Косово албанцев для участия в конфликте на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич.Вучич из Брюсселя созвал собрание с представителями сербов из Косово и Метохии в воскресенье в 11:00 (12:00 мск) в правительственном комплексе "Палата Сербия". На встречу пригласили всех политических и институциональных представителей косовских сербов, руководство партии "Сербский список", глав муниципалитетов, начальников округов и директоров больниц. По словам сербского лидера, в последнее время на севере Косово активизировалась разведдеятельность.Кроме того, Вучич рассказал, что специалисты зарегистрировали присутствие группы, в которой были Ахмет Русланович Бакаев, Идрис Азарсанов, а также люди с инициалами Х. А. и М. А. Это лица, связанные с Джамбулатом Сулеймановым и Ахмедом Закаевым (так называемым эмиссаром чеченских сепаратистов. — Прим. ред.), добавил он. На севере Косово, в Зубин-Потоке, они встретились с гражданином Турции Д. И. Х., приехав туда на автомобиле марки Mercedes с номерами города Нови-Пазар. "Группа выражала интерес к ситуации на севере Косово, готовности сербов противостоять властям в Приштине и к тому, как доставить другим иностранным спецслужбам данные о том, как эти сербы могут быть нейтрализованы", — подчеркнул Вучич.В минувший четверг состоялись переговоры президента Сербии с "премьером" самопровозглашенного Косово Альбином Курти в Брюсселе. Во встрече наряду с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем участвовали спецпредставитель ЕС по диалогу Мирослав Лайчак и представитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар. Боррель по итогам раунда диалога заявил, что Вучич и Курти не смогли прийти к соглашению по урегулированию, однако договорились продолжить дискуссию в ближайшие дни.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере территории, где проживает много сербов, случились беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Однако после просьбы США они отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, отметив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.

https://ria.ru/20220817/kosovo-1810288597.html

https://ria.ru/20220810/politika-1806893507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, косово, сербия, александр вучич, ахмед закаев, альбин курти, жозеп боррель, приштина, евросоюз, mercedes