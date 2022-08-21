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"Безумие". Британцы пришли в ужас, узнав стоимость ЖКУ без газа из России - РИА Новости, 21.08.2022
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"Безумие". Британцы пришли в ужас, узнав стоимость ЖКУ без газа из России
"Безумие". Британцы пришли в ужас, узнав стоимость ЖКУ без газа из России - РИА Новости, 21.08.2022
"Безумие". Британцы пришли в ужас, узнав стоимость ЖКУ без газа из России
Читателей британской газеты Daily Mail шокировал обновленный прогноз по стоимости жилищно-коммунальных услуг, дорожающих из-за сокращения поставок российского... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T19:40
2022-08-21T20:36
в мире
великобритания
европа
германия
канада
газпром
siemens
северный поток
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Читателей британской газеты Daily Mail шокировал обновленный прогноз по стоимости жилищно-коммунальных услуг, дорожающих из-за сокращения поставок российского газа.Ранее консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сообщила, что счета за электроэнергию в Соединенном Королевстве могут взлететь в апреле до шести тысяч фунтов стерлингов за год (425 тысяч рублей). Это в пять раз больше, чем средний чек британской семьи за ЖКУ в марте 2022 года. Как отмечается в статье, стоимость коммунальных услуг начала резко расти из-за сложностей с поставками российского газа в Европу."Цена, которую мы платим за зеленое безумие", — считает Jim."Счета растут каждый день!" — возмутился Cockney Staffs."Национализируйте энергетику, водоснабжение, транспорт. В цивилизованной стране эти услуги считаются базовыми правами человека, а не дорогостоящими привилегиями", — написал adeline patty."Это может быть пятая часть средней зарплаты, но для тех, кто получает государственную пенсию, это две трети дохода. &lt;…&gt; Пожилые не смогут позволить себе готовить и отапливать дома с таким подорожанием", — отметил WhosLaughing-54."У нас есть ресурсы. Откройте угольные шахты и начните копать!" — призвал Englishman66.Европа испытывает серьезный энергетический кризис в последние недели, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. Кроме того, 19 августа "Газпром" объявил, что поставки по магистрали будут приостановлены на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, по причине планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата. Проблемы со снабжением стран континента возникли из-за ненадлежащего обслуживания и задержки в возврате из ремонта турбин немецкой компании Siemens, которые использовались на компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи топлива."Газпром" столкнулся с существенными препятствиями при попытке вернуть один из двигателей из Канады, наложившей санкции на российскую компанию. Канадские власти выдали разрешение на вывоз установки лишь 10 июля, но не учли условий действующего контракта и поставили турбину в Германию, а не в Россию. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.
https://ria.ru/20220820/kandidat-1811034599.html
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в мире, великобритания, европа, германия, канада, газпром, siemens, северный поток, жкх
В мире, Великобритания, Европа, Германия, Канада, Газпром, Siemens, Северный поток, ЖКХ
19:40 21.08.2022 (обновлено: 20:36 21.08.2022)
 
"Безумие". Британцы пришли в ужас, узнав стоимость ЖКУ без газа из России

Британцы пришли в ужас, узнав новый прогноз по стоимости коммуналки без газа из России

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонеты Великобритании
Монеты Великобритании - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Читателей британской газеты Daily Mail шокировал обновленный прогноз по стоимости жилищно-коммунальных услуг, дорожающих из-за сокращения поставок российского газа.
Ранее консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сообщила, что счета за электроэнергию в Соединенном Королевстве могут взлететь в апреле до шести тысяч фунтов стерлингов за год (425 тысяч рублей). Это в пять раз больше, чем средний чек британской семьи за ЖКУ в марте 2022 года. Как отмечается в статье, стоимость коммунальных услуг начала резко расти из-за сложностей с поставками российского газа в Европу.
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"Цена, которую мы платим за зеленое безумие", — считает Jim.
"Счета растут каждый день!" — возмутился Cockney Staffs.
"Так как же люди смогут позволить себе заряжать эти дурацкие электромобили, которые нужны правительству?" — задался вопросом news_reader.
"Национализируйте энергетику, водоснабжение, транспорт. В цивилизованной стране эти услуги считаются базовыми правами человека, а не дорогостоящими привилегиями", — написал adeline patty.
"Это может быть пятая часть средней зарплаты, но для тех, кто получает государственную пенсию, это две трети дохода. <…> Пожилые не смогут позволить себе готовить и отапливать дома с таким подорожанием", — отметил WhosLaughing-54.
"У нас есть ресурсы. Откройте угольные шахты и начните копать!" — призвал Englishman66.
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"Газпром" столкнулся с существенными препятствиями при попытке вернуть один из двигателей из Канады, наложившей санкции на российскую компанию. Канадские власти выдали разрешение на вывоз установки лишь 10 июля, но не учли условий действующего контракта и поставили турбину в Германию, а не в Россию. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.
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