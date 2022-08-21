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СМИ: Россия знает о бреши в ядерном щите США

СМИ: Россия знает о бреши в ядерном щите США - РИА Новости, 21.08.2022

СМИ: Россия знает о бреши в ядерном щите США

России известно о бреши в ядерной доктрине США, пишет американское издание The Hill. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T06:08

2022-08-21T06:08

2022-08-21T06:08

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. России известно о бреши в ядерной доктрине США, пишет американское издание The Hill.Соединенные Штаты, как утверждается в публикации, располагают ядерными бомбами свободного падения, однако Москва в курсе, что они слабо защищены при хранении на складах и при доставке к цели самолетами, которые пролетают через оспариваемое воздушное пространство. Более того, почти всегда существует продолжительный период времени между приказом о нанесении удара и выводом самолета на цель.Кроме того, ВМС США нуждаются в новом поколении крылатых ракет малой и средней дальности в ядерном оснащении, в основном из-за того, что различные президенты, в том числе, Джо Байден, препятствовали их разработке.Конгресс пытается исправить ситуацию, но Америка все равно находится в незавидном положении. Известно об этом и Китаю, подводит итог The Hill.Ранее заместитель главы МИД России Александр Рябков отметил надежду Москвы, что США и Западу в целом хватит здравого смысла, чтобы не довести ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием. Подход Москвы, заявила дипломат, основан исключительно на логике сдерживания, в том числе в теперешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО, провозгласившие себя "ядерным альянсом", опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, сша, ядерное оружие, в мире