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Рейтинг премьера Франции Борн превысил рейтинг Макрона, показал опрос

Рейтинг премьера Франции Борн превысил рейтинг Макрона, показал опрос - РИА Новости, 21.08.2022

Рейтинг премьера Франции Борн превысил рейтинг Макрона, показал опрос

Рейтинг популярности премьер-министра Франции Элизабет Борн превысил рейтинг французского президента Эммануэля Макрона на четыре процентных пункта, следует из... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T15:41

2022-08-21T15:41

2022-08-21T15:41

в мире

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 21 авг - РИА Новости. Рейтинг популярности премьер-министра Франции Элизабет Борн превысил рейтинг французского президента Эммануэля Макрона на четыре процентных пункта, следует из данных опроса компании Ifop для издания Journal du Dimanche.Согласно результатам ежемесячного опроса, рейтинг популярности Макрона в августе достиг 37%, в то время как 63% опрошенных заявили, что не удовлетворены его деятельностью. При этом отмечается, что 75% французов недовольны деятельностью Макрона в области безопасности.Опрос показал, что впервые с начала санитарного кризиса, вызванного пандемией коронавируса, глава государства "оказался в меньшинстве" среди всех категорий населения. Отмечается, что президент теряет свою популярность даже среди своих избирателей 2017 года, в частности, крупных предпринимателей, граждан старше 65 лет и сторонников основанной им партии "Вперед, Республика!" (LREM)."Это неслыханно для переизбранного президента", - сообщил изданию гендиректор отдела, занимающегося соцопросами, компании Ifop Фредерик Даби.Тем временем рейтинг популярности премьера Борн, наоборот, растет, следует из опроса. На данный момент 41% респондентов одобряют ее деятельность. Согласно результатам исследования, Борн набирает популярность среди молодежи, мелких предпринимателей и торговцев, а также сторонников правоцентристской партии "Республиканцы".

https://radiosputnik.ria.ru/20220820/frantsuzy-1810979588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, эммануэль макрон