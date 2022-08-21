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Украинцы бегут от голода в Европе

Украинцы бегут от голода в Европе - РИА Новости, 21.08.2022

Украинцы бегут от голода в Европе

Украинские беженцы, прибывшие в Испанию, вынуждены возвращаться на родину из-за экономических проблем, сообщает газета L'Indépendant. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T02:34

2022-08-21T02:34

2022-08-21T02:34

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Украинские беженцы, прибывшие в Испанию, вынуждены возвращаться на родину из-за экономических проблем, сообщает газета L'Indépendant.Как отмечает издание, в Испанию прибыли около 125 тысяч украинцев, при этом адаптация "иногда" может оказываться "сложной задачей". "Ведь по ту сторону Пиренеев многие украинские беженцы предпочитают возвращаться домой. Виной тому низкая заработная плата и стоимость жизни, которая, по их словам, слишком высока", - пишет L'Indépendant.Так, в Гранаде около 100 семей украинцев планируют отъезд на родину по экономическим причинам."Они голодают. Администрация, похоже, не обращает внимания на тяжелое положение этих семей беженцев", - приводит издание заявление Фонда Падрины, который помогает более чем 1800 семьям.Газета также приводит свидетельство 42-летнего украинца Юрия Блаженца, который теперь вынужден "бежать от инфляции и нищеты в Испании". "Я не могу жить здесь, я работаю только для того, чтобы платить за жилье и еду", — посетовал мужчина.Сложности с содержанием украинских переселенцев возникают не только на родине, но и в европейских странах. Так, президент ассоциации Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера заявила, что найти французскую семью, которая согласилась бы разместить у себя беженцев, становится все сложнее из-за растущих трат и отсутствия финансовой поддержки от государства. В Италии, по словам беженцев, их выгоняют из мест проживания.По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 9 августа более 10,5 миллиона человек пересекли границы Украины с 24 февраля.

https://ria.ru/20220820/bezdomnye-1810899431.html

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