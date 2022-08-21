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Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО на подходах к Бельбеку - РИА Новости, 21.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/belbek-1811165672.html
Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО на подходах к Бельбеку
Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО на подходах к Бельбеку - РИА Новости, 21.08.2022
Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО на подходах к Бельбеку
Противовоздушная оборона поразила цели на подлете к аэродрому Бельбек, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T21:39
2022-08-21T21:51
специальная военная операция на украине
севастополь
бельбек
евпатория
михаил развозжаев
владимир путин
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Противовоздушная оборона поразила цели на подлете к аэродрому Бельбек, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Чиновник также попросил не снимать и не выкладывать видео с работой систем противовоздушной обороны или не сообщать о месте съемки.Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут и Керчи. Утром в субботу один БПЛА сбили над штабом ЧФ в Севастополе, он упал на кровлю здания. Пострадавших от атак за последние два дня нет, добавили власти.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, бельбек, евпатория, михаил развозжаев, владимир путин, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Бельбек, Евпатория, Михаил Развозжаев, Владимир Путин, Россия, Происшествия
21:39 21.08.2022 (обновлено: 21:51 21.08.2022)
 
Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО на подходах к Бельбеку

Губернатор Севастополя: ПВО отработала объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории

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Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Противовоздушная оборона поразила цели на подлете к аэродрому Бельбек, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Традиционно вечером укрорейх пыжится нагнать панику на севастопольцев. Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории. Просьба традиционная: всем сохранять спокойствие", — написал он в своем Telegram-канале.

Чиновник также попросил не снимать и не выкладывать видео с работой систем противовоздушной обороны или не сообщать о месте съемки.
Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут и Керчи. Утром в субботу один БПЛА сбили над штабом ЧФ в Севастополе, он упал на кровлю здания. Пострадавших от атак за последние два дня нет, добавили власти.
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Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
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