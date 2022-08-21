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На проспекте Мира в Москве загорелся автомобиль - РИА Новости, 21.08.2022
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На проспекте Мира в Москве загорелся автомобиль
На проспекте Мира в Москве загорелся автомобиль - РИА Новости, 21.08.2022
На проспекте Мира в Москве загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся на проспекте Мира при движении в сторону области в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T21:15
2022-08-21T22:12
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Автомобиль загорелся на проспекте Мира при движении в сторону области в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."На проспекте Мира в районе дома 133 при движении в сторону области загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Уточняется, что движение идет по трем полосам из пяти. Кроме того, дептранс рекомендует объезжать этот участок.Позднее в Telegram-канале московского дептранса добавили, что движение восстановлено.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
21:15 21.08.2022 (обновлено: 22:12 21.08.2022)
 
На проспекте Мира в Москве загорелся автомобиль

На проспекте Мира в Москве при движении в сторону области загорелся автомобиль

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль ДПС на дороге
Автомобиль ДПС на дороге - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль ДПС на дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Автомобиль загорелся на проспекте Мира при движении в сторону области в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"На проспекте Мира в районе дома 133 при движении в сторону области загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Уточняется, что движение идет по трем полосам из пяти. Кроме того, дептранс рекомендует объезжать этот участок.
Позднее в Telegram-канале московского дептранса добавили, что движение восстановлено.
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