https://ria.ru/20220821/avtomobil-1811163490.html

На проспекте Мира в Москве загорелся автомобиль

На проспекте Мира в Москве загорелся автомобиль - РИА Новости, 21.08.2022

На проспекте Мира в Москве загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся на проспекте Мира при движении в сторону области в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T21:15

2022-08-21T21:15

2022-08-21T22:12

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Автомобиль загорелся на проспекте Мира при движении в сторону области в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."На проспекте Мира в районе дома 133 при движении в сторону области загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Уточняется, что движение идет по трем полосам из пяти. Кроме того, дептранс рекомендует объезжать этот участок.Позднее в Telegram-канале московского дептранса добавили, что движение восстановлено.

https://ria.ru/20220624/dtp-1797723341.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы