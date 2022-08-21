https://ria.ru/20220821/avtomobil-1811054675.html
В Одинцовском районе Подмосковья загорелся автомобиль, сообщил источник
В Одинцовском районе Подмосковья загорелся автомобиль, сообщил источник - РИА Новости, 21.08.2022
В Одинцовском районе Подмосковья загорелся автомобиль, сообщил источник
Автомобиль загорелся на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T01:08
2022-08-21T01:08
2022-08-21T01:10
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Автомобиль загорелся на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.На место происшествия прибыли оперативные службы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье)
01:08 21.08.2022 (обновлено: 01:10 21.08.2022)
В Одинцовском районе Подмосковья загорелся автомобиль, сообщил источник
На Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области загорелся автомобиль