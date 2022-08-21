https://ria.ru/20220821/avtomobil-1811054675.html

В Одинцовском районе Подмосковья загорелся автомобиль, сообщил источник

В Одинцовском районе Подмосковья загорелся автомобиль, сообщил источник - РИА Новости, 21.08.2022

В Одинцовском районе Подмосковья загорелся автомобиль, сообщил источник

Автомобиль загорелся на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T01:08

2022-08-21T01:08

2022-08-21T01:10

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Автомобиль загорелся на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.На место происшествия прибыли оперативные службы.

москва

московская область (подмосковье)

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва, московская область (подмосковье)