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В Одинцовском районе Подмосковья загорелся автомобиль, сообщил источник - РИА Новости, 21.08.2022
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В Одинцовском районе Подмосковья загорелся автомобиль, сообщил источник
В Одинцовском районе Подмосковья загорелся автомобиль, сообщил источник - РИА Новости, 21.08.2022
В Одинцовском районе Подмосковья загорелся автомобиль, сообщил источник
Автомобиль загорелся на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T01:08
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происшествия
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Автомобиль загорелся на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.На место происшествия прибыли оперативные службы.
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происшествия, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье)
01:08 21.08.2022 (обновлено: 01:10 21.08.2022)
 
В Одинцовском районе Подмосковья загорелся автомобиль, сообщил источник

На Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области загорелся автомобиль

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Автомобиль загорелся на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
На место происшествия прибыли оперативные службы.
 
ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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