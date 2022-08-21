https://ria.ru/20220821/avstriya-1811171582.html

Президент Австрии получил легкое сотрясение мозга при инциденте в горах

Президент Австрии получил легкое сотрясение мозга при инциденте в горах - РИА Новости, 21.08.2022

Президент Австрии получил легкое сотрясение мозга при инциденте в горах

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен получил ссадины и легкое сотрясение мозга после несчастного случая в горах, говорится на его странице в... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T22:37

2022-08-21T22:37

2022-08-21T23:52

в мире

александер ван дер беллен

австрия

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ВЕНА, 21 авг — РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен получил ссадины и легкое сотрясение мозга после несчастного случая в горах, говорится на его странице в Twitter.Инцидент произошел в воскресенье днем.Уточняется, что президент отменил встречи на форуме Альпбах в понедельник и во вторник.Выборы федерального президента Австрии пройдут 9 октября. Действующий федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен, которому в январе исполнилось 78 лет, объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Он занимает свой пост с 2017 года.

https://ria.ru/20220820/alpinisty-1810925288.html

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в мире, александер ван дер беллен, австрия