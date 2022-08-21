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Президент Австрии получил легкое сотрясение мозга при инциденте в горах
Президент Австрии получил легкое сотрясение мозга при инциденте в горах - РИА Новости, 21.08.2022
Президент Австрии получил легкое сотрясение мозга при инциденте в горах
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен получил ссадины и легкое сотрясение мозга после несчастного случая в горах, говорится на его странице в... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T22:37
2022-08-21T22:37
2022-08-21T23:52
в мире
александер ван дер беллен
австрия
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ВЕНА, 21 авг — РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен получил ссадины и легкое сотрясение мозга после несчастного случая в горах, говорится на его странице в Twitter.Инцидент произошел в воскресенье днем.Уточняется, что президент отменил встречи на форуме Альпбах в понедельник и во вторник.Выборы федерального президента Австрии пройдут 9 октября. Действующий федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен, которому в январе исполнилось 78 лет, объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Он занимает свой пост с 2017 года.
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в мире, александер ван дер беллен, австрия
В мире, Александер Ван дер Беллен, Австрия
22:37 21.08.2022 (обновлено: 23:52 21.08.2022)
Президент Австрии получил легкое сотрясение мозга при инциденте в горах
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен получил сотрясение мозга при инциденте в горах