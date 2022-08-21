СМИ: задержанных в Албании граждан Чехии обвинили в съемке военного объекта
Чешское ТВ: задержанных в Албании граждан Чехии обвинили в фотосъемке военного объекта
© AP Photo / Visar KryeziuСотрудник полиции Албании
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудник полиции Албании. Архивное фото
ПРАГА, 21 авг – РИА Новости. В албанском городе Поличан полиция в воскресенье задержала четырех граждан Чехии - по данным местных СМИ, они обвиняются в фотосъемке военного предприятия, сообщило Чешское ТВ.
"В Албании, в районе военного предприятия в городе Поличан, по данным местных СМИ, в воскресенье задержаны четверо чехов, которые сообщили о себе, что являются туристами", - говорится в сообщении.
В свою очередь МИД Чехии сообщил в воскресенье, что проинформирован об инциденте албанской стороной и выясняет подробности происшедшего..
"Дипведомству Чехии известно об инциденте с четырьмя гражданами республики, которые в Албании задержаны местной полицией. Речь идет о двух мужчинах и двух женщинах. Наше диппредставительство в Албании поддерживает контакт с албанской полицией, в настоящее время выясняются дальнейшие обстоятельства задержания. Никто из задержанных пока не обратился в наше диппредставительство", - сообщила журналистам пресс-секретарь чешского МИД Ленка До.
По данным албанских СМИ, сначала были задержаны двое мужчин, являющихся гражданами Чехии, которые фотографировали туннель, ведущий к подземному оборонному предприятию. Позднее, примерно в 1,5 километра от этого места, были задержаны две гражданки Чехии, которые ожидали своих мужчин. Во время проведенного досмотра ничего противозаконного у всех четверых задержанных обнаружено не было. Тем не менее, все четверо граждан Чехии перевезены в город Берат, где данным инцидентом занимаются органы госбезопасности Албании.