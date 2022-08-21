https://ria.ru/20220821/albaniya-1811176406.html

СМИ: задержанных в Албании граждан Чехии обвинили в съемке военного объекта

СМИ: задержанных в Албании граждан Чехии обвинили в съемке военного объекта - РИА Новости, 21.08.2022

СМИ: задержанных в Албании граждан Чехии обвинили в съемке военного объекта

В албанском городе Поличан полиция в воскресенье задержала четырех граждан Чехии - по данным местных СМИ, они обвиняются в фотосъемке военного предприятия,... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T23:45

2022-08-21T23:45

2022-08-21T23:45

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ПРАГА, 21 авг – РИА Новости. В албанском городе Поличан полиция в воскресенье задержала четырех граждан Чехии - по данным местных СМИ, они обвиняются в фотосъемке военного предприятия, сообщило Чешское ТВ.В свою очередь МИД Чехии сообщил в воскресенье, что проинформирован об инциденте албанской стороной и выясняет подробности происшедшего.."Дипведомству Чехии известно об инциденте с четырьмя гражданами республики, которые в Албании задержаны местной полицией. Речь идет о двух мужчинах и двух женщинах. Наше диппредставительство в Албании поддерживает контакт с албанской полицией, в настоящее время выясняются дальнейшие обстоятельства задержания. Никто из задержанных пока не обратился в наше диппредставительство", - сообщила журналистам пресс-секретарь чешского МИД Ленка До.По данным албанских СМИ, сначала были задержаны двое мужчин, являющихся гражданами Чехии, которые фотографировали туннель, ведущий к подземному оборонному предприятию. Позднее, примерно в 1,5 километра от этого места, были задержаны две гражданки Чехии, которые ожидали своих мужчин. Во время проведенного досмотра ничего противозаконного у всех четверых задержанных обнаружено не было. Тем не менее, все четверо граждан Чехии перевезены в город Берат, где данным инцидентом занимаются органы госбезопасности Албании.Днем ранее, по сообщениям зарубежных агентств, в Албании были задержаны двое граждан РФ и один гражданин Украины, которые якобы пытались проникнуть на территорию оборонного предприятия в городе Грамши. Все трое подозреваются в шпионаже, сами они заявили при задержании, что являются туристами.

https://ria.ru/20220515/istoriya-1788685715.html

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в мире, чехия, албания, россия, мид чехии, происшествия