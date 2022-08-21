Рейтинг@Mail.ru
СМИ: задержанных в Албании граждан Чехии обвинили в съемке военного объекта - РИА Новости, 21.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220821/albaniya-1811176406.html
СМИ: задержанных в Албании граждан Чехии обвинили в съемке военного объекта
СМИ: задержанных в Албании граждан Чехии обвинили в съемке военного объекта - РИА Новости, 21.08.2022
СМИ: задержанных в Албании граждан Чехии обвинили в съемке военного объекта
В албанском городе Поличан полиция в воскресенье задержала четырех граждан Чехии - по данным местных СМИ, они обвиняются в фотосъемке военного предприятия,... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T23:45
2022-08-21T23:45
в мире
чехия
албания
россия
мид чехии
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754942332_237:0:2933:1516_1920x0_80_0_0_a263e3d1917d7ee6f990de2ea877bb2a.jpg
ПРАГА, 21 авг – РИА Новости. В албанском городе Поличан полиция в воскресенье задержала четырех граждан Чехии - по данным местных СМИ, они обвиняются в фотосъемке военного предприятия, сообщило Чешское ТВ.В свою очередь МИД Чехии сообщил в воскресенье, что проинформирован об инциденте албанской стороной и выясняет подробности происшедшего.."Дипведомству Чехии известно об инциденте с четырьмя гражданами республики, которые в Албании задержаны местной полицией. Речь идет о двух мужчинах и двух женщинах. Наше диппредставительство в Албании поддерживает контакт с албанской полицией, в настоящее время выясняются дальнейшие обстоятельства задержания. Никто из задержанных пока не обратился в наше диппредставительство", - сообщила журналистам пресс-секретарь чешского МИД Ленка До.По данным албанских СМИ, сначала были задержаны двое мужчин, являющихся гражданами Чехии, которые фотографировали туннель, ведущий к подземному оборонному предприятию. Позднее, примерно в 1,5 километра от этого места, были задержаны две гражданки Чехии, которые ожидали своих мужчин. Во время проведенного досмотра ничего противозаконного у всех четверых задержанных обнаружено не было. Тем не менее, все четверо граждан Чехии перевезены в город Берат, где данным инцидентом занимаются органы госбезопасности Албании.Днем ранее, по сообщениям зарубежных агентств, в Албании были задержаны двое граждан РФ и один гражданин Украины, которые якобы пытались проникнуть на территорию оборонного предприятия в городе Грамши. Все трое подозреваются в шпионаже, сами они заявили при задержании, что являются туристами.
https://ria.ru/20220515/istoriya-1788685715.html
чехия
албания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754942332_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_4eec6d7eda9f83eec0c782fad8a6db24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, албания, россия, мид чехии, происшествия
В мире, Чехия, Албания, Россия, МИД Чехии, Происшествия
23:45 21.08.2022
 
СМИ: задержанных в Албании граждан Чехии обвинили в съемке военного объекта

Чешское ТВ: задержанных в Албании граждан Чехии обвинили в фотосъемке военного объекта

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудник полиции Албании
Сотрудник полиции Албании - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудник полиции Албании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 21 авг – РИА Новости. В албанском городе Поличан полиция в воскресенье задержала четырех граждан Чехии - по данным местных СМИ, они обвиняются в фотосъемке военного предприятия, сообщило Чешское ТВ.
"В Албании, в районе военного предприятия в городе Поличан, по данным местных СМИ, в воскресенье задержаны четверо чехов, которые сообщили о себе, что являются туристами", - говорится в сообщении.
В свою очередь МИД Чехии сообщил в воскресенье, что проинформирован об инциденте албанской стороной и выясняет подробности происшедшего..
"Дипведомству Чехии известно об инциденте с четырьмя гражданами республики, которые в Албании задержаны местной полицией. Речь идет о двух мужчинах и двух женщинах. Наше диппредставительство в Албании поддерживает контакт с албанской полицией, в настоящее время выясняются дальнейшие обстоятельства задержания. Никто из задержанных пока не обратился в наше диппредставительство", - сообщила журналистам пресс-секретарь чешского МИД Ленка До.
По данным албанских СМИ, сначала были задержаны двое мужчин, являющихся гражданами Чехии, которые фотографировали туннель, ведущий к подземному оборонному предприятию. Позднее, примерно в 1,5 километра от этого места, были задержаны две гражданки Чехии, которые ожидали своих мужчин. Во время проведенного досмотра ничего противозаконного у всех четверых задержанных обнаружено не было. Тем не менее, все четверо граждан Чехии перевезены в город Берат, где данным инцидентом занимаются органы госбезопасности Албании.
Днем ранее, по сообщениям зарубежных агентств, в Албании были задержаны двое граждан РФ и один гражданин Украины, которые якобы пытались проникнуть на территорию оборонного предприятия в городе Грамши. Все трое подозреваются в шпионаже, сами они заявили при задержании, что являются туристами.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 18:40
Вучич назвал историю с поляками у оборонного предприятия Сербии интересной
 
В миреЧехияАлбанияРоссияМИД ЧехииПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала